首例！ 首爾得獎啦啦隊 獻舞奉天宮開臺媽祖

2020年勇闖韓國奪得首爾網路影展特別獎的「薪傳啦啦隊」，6月25日下午3點半，與世新大學、南台科大等啦啦隊，在嘉義新港奉天宮前表演，這是開臺媽祖400年來，第一次以啦啦隊表演的進香慶生活動。

這場首例、別開生面的啦啦瘋媽祖進香活動，特地邀請嘉義新港鄉鄉長林茂盛，嘉義縣議員陳文忠、林秀琴、台灣民主學院政務副主任邱世元、及台灣愛巴士執行董事林宗樺等貴賓共同主持啦啦隊表演開場。

這場進香活動，是由日商富地滋集團台灣分公司負責人「幸田望希」社長發起，社長本人是位虔誠的媽祖信徒，今年她帶領集團員工和員工親友們一起到奉天宮進香祈福，藉由這樣的民俗與文化交流活動，推動企業的社會責任(CSR)，朝著與奉天宮「開臺媽祖」創造共享價值（CSV，Creating Shared Value）為目標，一起為台灣祈福。

「薪傳啦啦隊」是一支老中青三代同堂的啦啦隊，同時也是「空姐導演」朱岩蘭拍攝的紀錄片電影「老娘就要這麼活」中的主角團隊，該片榮獲韓國首爾、歐美亞、印度等網路影展各項大獎，藉著影片也讓這支啦啦隊馳名海內外。幸田望希社長看完這部〝用生命影響生命〞的美麗故事後，今年特地邀請這支啦啦隊和世新大學與南台科大啦啦隊，於奉天宮前表演，一起為媽祖獻舞。

幸田望希社長表示，台灣媽祖文化代代相傳，而「媽祖」就是所有信徒的「母親」。她是台日混血兒，在台灣深耕經營20年，除了本業外，更戮力於公益行善，尤其感謝媽祖過去及現在對台灣人民的保佑，所以，她特別藉這次進香的機會，邀請享譽國際的啦啦隊和大學代表啦啦隊，一起獻舞給媽祖，不僅與民同樂，更祈願媽祖能繼續看顧呵護這座美麗寶島，大家一起一起，跳出活力希望，跳出疫情陰霾，跳出更美好的未來！