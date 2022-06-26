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花蓮縣10原民議員聲明 反對平埔族納平地原住民

中央社／ 花蓮縣26日電

花蓮縣議會原住民籍笛布斯．顗賚等10名議員今天發布共同聲明表示，6月28日憲法法庭釋憲案，反對平埔族直接納入平地原住民，建議設置委員會方式較符合實際且避免反向歧視。

推動平埔（西拉雅）族正名，律師萬淑娟等112人主張應將平埔族身分如平地原住民案，6月28日憲法法庭將舉行言詞辯論。

花蓮縣原民籍議員共同聲明指出，族群自我認同應受保障，身分是與生俱來，非統治者賦予的恩賜，故任一族群之自我認同均應給予尊重，尤其在憲法肯定多元文化及宣示各民族一律平等，及具有內國法效力之兩公約均闡明所有民族均享有自決權，並得據此自由決定其政治地位及自由從事其經濟、社會與文化之發展下，對於具有血緣、淵源及自我認同，表示自己為一民族者，均應給予尊重及承認。

自我認同與制度保障為不同概念，應分別處理，不能混為一談；法定原住民因近代的武力征服，失去資源及領域，其結構弱勢地位不易改變，需以積極平權措施實現真平等。

平埔族因文化同化及民族融合，並無類似法定原住民因生存壓迫造成弱勢結果，不宜逕行納入現有原住民族享受相同的優惠措施。

因此，可行的方案為兼顧民族自決及避免反向歧視產生，考量平埔族生活型態與其他非原住民幾無差異，平埔族群之自我認同，與賦予平埔族某種優惠措施並創設制度性保障，應分別處理。

借鏡客家族群模式，設置平埔族群基本法建立制度性保障，並於行政院設置平埔族委員會統籌辦理平埔事務，其相關的優惠措施與保障制度另訂，相較於直接套用現有的原住民族政策，應較符合實際需要並能避免反向歧視發生。

花蓮縣議會平地原住民7人，山地原住民3人共10人連署發表聲明，領銜的笛布斯．顗賚指出，因是聯合聲明，所以只能提出一個共識，有些議員的觀點不是完全一模一樣，有各自表述的空間。

笛布斯．顗賚補充，截至2021年底，台灣原住民人口數為58萬758人，其中平地原住民為27萬1606人，山地原住民為30萬9152人；4年前內政部以自日治時期至現今的戶口名簿推估平埔族至少107萬人，預估平埔族人數是現今平地原住民人口數的4倍。

平埔族 花蓮

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