潟湖新地標 新七股雷達站裝預計年底喬遷
落腳台南七股潟湖旁的中央氣象局台南七股雷達站新址，歷經3年施工將在本月底完工，預估今年底前喬遷，8樓龐大建物相當醒目，將成為在地新地標。
現有七股氣象雷達站，落腳七股鹽山西側逾20年，多年前因地方居民和環團質疑電磁波危害健康多次強烈抗爭，現任市長黃偉哲時任立委時爭取獲交通部同意，選定現有雷達站北側約1.5公里外的七股潟湖鹽埕段二號水門堤岸旁闢建七股氣象雷達新站，緊鄰台61西濱快速公路七股鹽埕交流道約僅3分鐘車程。
該工程在2019年7月23日舉行動土儀式，由時任交通部長林佳龍南下主持，總經費約2.2億元，包括站房土木工程約4816萬元、機電系統845萬、新式雷達儀5364萬元等，為8層樓建築，其他涵蓋搬遷及相關氣象儀器添購等。
特別的是，工程設計除融入黑面琵鷺與鹽山等地方特色，為考量附近黑琵生態，每年10月中旬到隔年3月禁止施工，未來啟用後，觀測範圍涵蓋台灣西半部到大陸沿海，對颱風及梅雨等氣象預報相當重要，成為另類「台灣之眼」。
據知，雖然主工程大致已完成，目前仍有聯外道路約945公尺開闢中，由現有3公尺拓寬為6.6公尺，近來因原物料飆漲，原工程費2600萬元將追加至3000萬元，近日重新辦理招標，由於都是國有地，用地取得相對單純，如招標順利，可望趕在今年底完成。
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