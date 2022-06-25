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台南市立游泳池整修2年重新開放 12天試營運免費體驗

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市立游泳池整修後重新開放。圖／台南市政府提供
台南市立游泳池整修後重新開放。圖／台南市政府提供

台南市立游泳池歷經近2年的整修及優化工程，即日起至7月6日為期12天試營運，7月13日開始營運，市長黃偉哲今天下午前往視察，試營運期間全館皆免費體驗（每場次均有人數限制），另享有票卡優惠7折、課程8折優惠，市府歡迎市民一同前來。

黃偉哲表示，全新的台南市立游泳池是即將於7月1日成立的體育局送給市民的第1份禮物，歡迎大家有空就前往新的市立游泳池，增進體適能。

黃偉哲指出，嶄新的市立游泳池就像是1座微型的國民運動中心，內有游泳池，還有蒸氣浴、體適能中心及有氧教室等，不僅設備多元同時也兼具安全性。

台南市府積極改善運動場館，盼趕在炎炎夏日來臨前，提供市民1處強身健體、玩水消暑的空間，市立游泳池試營運的第1天，就有不少民眾前來游泳運動，也對市立游泳池空間規畫表示肯定。

有家長帶著小孩前來休憩玩水，家長表示，期待已久的市立游泳池終於回歸了，新的市立游泳池空間明亮，設備新穎，以後會帶孩子常來。

市立游泳池自起造迄今已逾40年，由於設施老舊，市府爭取前瞻計畫2866萬餘元進行室內全面整修，整修項目包含室內游泳池池體、過濾系統及蒸氣室設備，並拆除鍋爐更新為熱泵加熱系統，也針對無障礙環境同步進行優化，增設無障礙入水椅及坡道等設施，讓場館環境安全更升一級。

體育處表示，整修室內游泳池增設熱泵、整建會員淋浴間及增設有氧教室、多功能訓練教室、體適能中心等，未來委外業者將再投資2300萬元，整修室外游泳池及建置新型態戲水設施，讓台南市立游泳池展現全新面貌。

市立游泳池試營運期間開放時間6月26日起至7月6日為上午10時至下午6時；7月13日營運後，開館時間為上午6時至晚上10時。目前館內提供全新室內25M游泳池、教學池、兒童池及SPA池，更多詳情與體驗課程，請上「台南市立游泳池」臉書粉絲專頁查詢。

台南市立游泳池整修後重新開放。圖／台南市政府提供
台南市立游泳池整修後重新開放。圖／台南市政府提供
台南市立游泳池整修後重新開放。圖／台南市政府提供
台南市立游泳池整修後重新開放。圖／台南市政府提供
台南市立游泳池整修後重新開放。圖／台南市政府提供
台南市立游泳池整修後重新開放。圖／台南市政府提供

台南 黃偉哲 體育

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