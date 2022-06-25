台南市立游泳池整修2年重新開放 12天試營運免費體驗
台南市立游泳池歷經近2年的整修及優化工程，即日起至7月6日為期12天試營運，7月13日開始營運，市長黃偉哲今天下午前往視察，試營運期間全館皆免費體驗（每場次均有人數限制），另享有票卡優惠7折、課程8折優惠，市府歡迎市民一同前來。
黃偉哲表示，全新的台南市立游泳池是即將於7月1日成立的體育局送給市民的第1份禮物，歡迎大家有空就前往新的市立游泳池，增進體適能。
黃偉哲指出，嶄新的市立游泳池就像是1座微型的國民運動中心，內有游泳池，還有蒸氣浴、體適能中心及有氧教室等，不僅設備多元同時也兼具安全性。
台南市府積極改善運動場館，盼趕在炎炎夏日來臨前，提供市民1處強身健體、玩水消暑的空間，市立游泳池試營運的第1天，就有不少民眾前來游泳運動，也對市立游泳池空間規畫表示肯定。
有家長帶著小孩前來休憩玩水，家長表示，期待已久的市立游泳池終於回歸了，新的市立游泳池空間明亮，設備新穎，以後會帶孩子常來。
市立游泳池自起造迄今已逾40年，由於設施老舊，市府爭取前瞻計畫2866萬餘元進行室內全面整修，整修項目包含室內游泳池池體、過濾系統及蒸氣室設備，並拆除鍋爐更新為熱泵加熱系統，也針對無障礙環境同步進行優化，增設無障礙入水椅及坡道等設施，讓場館環境安全更升一級。
體育處表示，整修室內游泳池增設熱泵、整建會員淋浴間及增設有氧教室、多功能訓練教室、體適能中心等，未來委外業者將再投資2300萬元，整修室外游泳池及建置新型態戲水設施，讓台南市立游泳池展現全新面貌。
市立游泳池試營運期間開放時間6月26日起至7月6日為上午10時至下午6時；7月13日營運後，開館時間為上午6時至晚上10時。目前館內提供全新室內25M游泳池、教學池、兒童池及SPA池，更多詳情與體驗課程，請上「台南市立游泳池」臉書粉絲專頁查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言