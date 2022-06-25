南市圖與三發教育基金會共推「散發愛讀書角落」

三發教育基金會今天在台南市立圖書館舉辦「2022唸出書中故事暨散發愛讀書角落捐贈儀式」公益活動。當日由星星兒社會福利基金會的星星兒室內樂團音樂演出揭開南市圖與三發教育基金會雙方合作序幕，並藉南部說故事達人「胖叔叔」帶來繪本故事怕浪費的奶奶及爺爺一定有辦法，還有深受大小朋友喜愛的「莉莎奶奶」童趣帶動唱，帶領現場民眾開啟歡樂的周末晨光時間，為「散發愛讀書角落」注入活力。

近年台南推行閱讀城市，南市圖新總館自啟用至今，深受民眾喜愛，無論是閱讀空間或是自助借還書機台，多元且便利的讀者服務，獲得好評不斷。在疫情期間，圖書館服務不中斷，持續為臺南市民提供豐富閱讀、學習資源。今年1月開始，南市圖定期每月都有三發教育基金會的行動書車駐點，成為南市圖新總館的一大亮點服務，「散發愛讀書角落」結合音樂及塗鴉打造出適合親子共讀的藝文空間，大小朋友可以在故事屋中靜心閱讀基金會推薦繪本，並伴隨金革音樂授權之精選音樂，讓孩子可以在閱讀上提升其專注力、享受閱讀。 三發地產董事長鍾鼎晟（右）捐贈親子藝文空間，由:台南市立圖書館長洪玉貞（左）代表接受。圖／南市圖提供 三發教育基金會今天在台南市立圖書館舉辦「2022唸出書中故事暨散發愛讀書角落捐贈儀式」公益活動，現場有童趣帶動唱，帶領現場民眾開啟歡樂的周末晨光時間。圖／南市圖提供