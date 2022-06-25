反毒電競賽嘉市登場 電競創造新思維
「反毒電子競技運動錦標賽」來自全國15支隊伍90名選手，今天於嘉義文化創意產業園區進行8強線下賽，現場戰況精彩熱烈。市長黃敏惠表示，電競運動健腦又健身，市府正與多所學校合作，全力推動電競運動發展，提供年輕朋友更多元發展方向。
市長黃敏惠表示，近年來電子競技運動發展迅速，第19屆亞洲運動會（杭州亞運）已將電競列為比賽項目，此次比賽結合反毒教育，強化孩子團隊精神，同時宣導正確反毒意識。
她表示，電競運動不單純只是遊戲，選手們要有足夠的專注力及反應力，比賽過程更著重沉著、敏銳、精準、機智，是「健身又健腦」極有意義的運動項目之一。
電競所串聯的產業鏈也非常多元，是現在科技發展的趨勢，為培育訓練電競人才，市府已與多所學校合作，希望透過新興運動發展，讓孩子有更多發展可能，並創造新思維。
嘉義市體育會電子競技運動委員會成立後首場錦標賽訊息一發布，報名短短12天，就吸引台北、新北、桃園、台中、台南、高雄、新竹、彰化、南投、雲林、基隆、新竹、嘉義13個縣市58校，共計225名青年學子熱情報名參加。
以傳統對決遊戲「傳說對決」為主體，分為國中組、高中組並透過5v5競賽模式進行，於6月18日至19日完成線上賽，今天8強線下賽有近百人齊聚一堂歡樂開打，熱烈場面，見證電競運動的高人氣。
嘉義市體育會理事長也是市議員孫貫志表示，電競運動可以啟發想像力和創造力，體育也特別走進社區透過電競遊戲來教導銀髮族，藉由這些活動慢慢將嘉義市的電競產業帶動起來，未來有機會的話也會繼續舉辦電競相關的活動與課程。
更期待嘉義市能興設一座多功能電子競技體育館，讓更多人參與其中，體驗電子競技運動的過人魅力。
電子競技運動委員會總幹事吳兩璇表示，小時候總是會聽家長說打遊戲的小孩都不聰明，但現在的趨勢顛覆了這些說法，包括科技產業、多媒體產業、電競選手，這些新的生態都會讓嘉義創造更多的可能並在傳統的思維蹦出新的火花。
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