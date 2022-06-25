反毒電競賽嘉市登場 電競創造新思維

「反毒電子競技運動錦標賽」來自全國15支隊伍90名選手，今天於嘉義文化創意產業園區進行8強線下賽，現場戰況精彩熱烈。市長黃敏惠表示，電競運動健腦又健身，市府正與多所學校合作，全力推動電競運動發展，提供年輕朋友更多元發展方向。

市長黃敏惠表示，近年來電子競技運動發展迅速，第19屆亞洲運動會（杭州亞運）已將電競列為比賽項目，此次比賽結合反毒教育，強化孩子團隊精神，同時宣導正確反毒意識。

她表示，電競運動不單純只是遊戲，選手們要有足夠的專注力及反應力，比賽過程更著重沉著、敏銳、精準、機智，是「健身又健腦」極有意義的運動項目之一。

電競所串聯的產業鏈也非常多元，是現在科技發展的趨勢，為培育訓練電競人才，市府已與多所學校合作，希望透過新興運動發展，讓孩子有更多發展可能，並創造新思維。

嘉義市體育會電子競技運動委員會成立後首場錦標賽訊息一發布，報名短短12天，就吸引台北、新北、桃園、台中、台南、高雄、新竹、彰化、南投、雲林、基隆、新竹、嘉義13個縣市58校，共計225名青年學子熱情報名參加。

以傳統對決遊戲「傳說對決」為主體，分為國中組、高中組並透過5v5競賽模式進行，於6月18日至19日完成線上賽，今天8強線下賽有近百人齊聚一堂歡樂開打，熱烈場面，見證電競運動的高人氣。

嘉義市體育會理事長也是市議員孫貫志表示，電競運動可以啟發想像力和創造力，體育也特別走進社區透過電競遊戲來教導銀髮族，藉由這些活動慢慢將嘉義市的電競產業帶動起來，未來有機會的話也會繼續舉辦電競相關的活動與課程。

更期待嘉義市能興設一座多功能電子競技體育館，讓更多人參與其中，體驗電子競技運動的過人魅力。