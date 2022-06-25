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台南爆發國內首例日本腦炎、登革熱指數攀高 動員滅蚊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
市長黃偉哲蹲下找尋地面上較不易掌握的隱密孳生源。圖／環保局提供
市長黃偉哲蹲下找尋地面上較不易掌握的隱密孳生源。圖／環保局提供

台南市各行政區病媒蚊誘卵桶監測指數均大幅上升，環保局今在安平區舉辦「環境清孑總動員」。市長黃偉哲化身清孑急先鋒，透過空拍機的高空視野，大面積巡查安平區舊市區，發現老屋屋頂破損、民宅屋頂水塔蓋脫落及天溝阻塞等缺失，除請里長協助轉通知改善外，也呼籲市民朋友加強清除孳生源，遠離登革熱威脅。

市長黃偉哲表示，目前為止，雖然國內僅有2起境外移入登革熱，但台南已出現1起日本腦炎病例，蚊子是這兩種疫病的媒介，請民眾務必落實清除病媒蚊孳生源4大步驟－巡、倒、清、刷，不要讓蚊子肆虐，就能避免登革熱、日本腦炎的威脅。

國內首例日本腦炎病例，為台南市北門區50多歲男性，6月7日發病，陸續出現發燒、意識改變等症狀，發病近兩周才在20日確診，仍持續治療中。

黃偉哲率環保局、衛生局、市場處、安平區公所及里志義工等，兵分多路在安平市場及其附近宣導防蚊知識及清除孳生源，並於水溝等積水處投藥。

環保局也出動空拍機從空中大面積的巡查安平市場所在的天妃里，找尋地面上較不易掌握的隱密孳生源。環保署督察總隊南區環境管理中心主任葉迺群肯定環保局善用新科技、追查與清除孳生源的。

環保局長謝世傑指出，蚊子在有水淤積且不受干擾的環境下，就算只有一個寶特瓶蓋的水量也能產卵。居家植栽、花草綠圍籬也要常修剪，才不會淪為蚊子的臨時休息室，提醒市民朋友時常巡視並清除居家環境中的積水容器、積水處，不要替蚊子養小孩(孑孓)！。

根據台南市登革熱防治中心統計，111年第20周（五月初）誘卵桶監測平均陽性率為27.7%，但至第24周誘卵桶監測平均陽性率上升至47.9%（增加20.2%），環保局會持續加強環境稽查，如若查獲陽性容器，將依法告發裁處3000至6000元罰鍰，呼籲市民朋友加強居家環境孳生源清除與整頓，以免遭受裁罰處分。

台南市環保局今在安平區西門國小啟動「環境清孑總動員」。圖／環保局提供
台南市環保局今在安平區西門國小啟動「環境清孑總動員」。圖／環保局提供
台南市環保局動用空拍機監控環境。圖／環保局提供
台南市環保局動用空拍機監控環境。圖／環保局提供
台南市長黃偉哲加強向攤商宣導環境清潔。圖／環保局提供
台南市長黃偉哲加強向攤商宣導環境清潔。圖／環保局提供

日本腦炎 蚊子 台南

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