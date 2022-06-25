翁章梁參觀曙光有機玫瑰園 讚賞農業六級產業

嘉義縣阿里山下的番路鄉「曙光有機玫瑰園」，佔地5公頃，園區有200多種玫瑰，完全有機種植，可食用，縣長翁章梁日前由番路鄉農會理事長莊振基、總幹事盧淑惠陪同參觀，看到嫁接的樹玫瑰，大開眼界，讚賞玫瑰園是農業六級產業成功案例。

翁章梁臉書說，到曙光玫瑰，一下車有如世外桃源，矮山及玫瑰花香，一股舒壓感襲來。這裏有200多種玫瑰，完全有機種植，是可食用的，「我們印象中玫瑰是有剌的，這裏有無刺的玫瑰」

他問玫瑰莊園主人鄭宇超說，「金庸小說有茶花18學士，透過嫁接出許多花色，玫瑰有嗎？」鄭說，有，他有嫁接3種。」樹玫瑰不是長在樹上，是嫁接的意思。

看到許多玫瑰產品，有甜點、保養，也看到玫瑰炒鹽，提供給高級牛排使用，這裏還有食農教育。「農業的六級產業，我們又看到一成功案例，讓我們對農業發展更具信心。」

位在嘉126線道旁的曙光有機玫瑰園，栽培的樹玫瑰是新興的園藝植物，將低矮灌木玫瑰樹變樹木形狀玫瑰，做法是以抗病力強薔薇作砧木，再嫁接一般玫瑰上，讓玫瑰以樹形生長，延長植栽壽命，讓樹形適合庭園造景，容易管理，樹玫瑰全年都能開花。