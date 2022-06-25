看完台南美術館「地獄展」太害怕 這園區推免費收驚服務

台南美術館展覽「亞洲的地獄與幽魂」今日登場，展覽未登場前早已掀起轟動，因展內有不少殭屍、遊蕩精靈、復仇貓女等鬼怪展示物，令不少網友心驚驚，館方為安撫民心甚至準備千份平安符。因應這波鬼怪熱潮，蕭壠文化園區也推出「免費收驚服務」，期待吸引看完地獄展的民眾走一趟，完成淨化程序。

南美館先前因一張殭屍照，在網路引起熱議，該則貼文至今已吸引10萬多人按讚、有5萬則留言、2.3萬次分享，南美館指出，展覽是以深入淺出的方式，介紹數個世紀以來亞洲對於未知世界的恐懼與想像，並使台灣觀眾可由嶄新的觀點檢視自身文化，其中也展出森林中游蕩的精靈、復仇的貓女和死而復生的飢餓精靈（行屍走肉）到跳躍的殭屍等多種超自然生物。

南美館甚至還叮嚀民眾，禁止帶桃木劍、糯米前往觀展，並提供限量1000份首廟天壇手工包製的香灰平安符，營造強烈氣氛。

為了因應地獄展熱潮，蕭壠文化園區昨日也在臉書粉專發文寫道，「聽說台南美術館出現一堆鬼怪，但作為眾神之都的台南沒在怕的，蕭壠藝陣館免費提供收驚服務」，將由園區展出的家將們、十二婆姐、神明替民眾驅驚定神。

蕭壠文化園區推出免費收驚服務，希望看完南美館地獄展的民眾可以完成一條龍的淨化程序。圖擷自 蕭壠文化園區臉書粉專

原來蕭壠文化園區近日有推出「雲端香路．數位陣法：陣頭和他們的產地」展覽，小編更幽默寫道「論顏值我們家的家將可不輸那群殭屍，附帶陣頭法器等避邪文物、吉祥籤詩等你抽」，歡迎民眾每週三至週日上午9點至下午5點來參觀。

貼文一出後，吸引不少網友留言，其中有網友幽默寫道「可以跟南美館賣套票喔」，而蕭壠文化園區小編也回覆稱「園區免費參觀喔(驕傲）」。

其他網友則笑稱，「還可以順便麻豆代天院看18層地獄」、「台南市政府實在可以出一條龍服務，首站先去南美館再到附近廟宇走走，末站去蕭壠讓家將收一收，十二婆姐賜福保平安」、「早上看鬼，下午看神收驚」、「合體變天堂與地獄特展」。