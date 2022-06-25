節電綠能光電建築夯 竹崎太陽光電屋6月電費不到百元

炎炎夏日，冷氣用電量大，台電供電吃緊，節電綠能光電建築及設備夯，嘉義縣府經濟發展處長江振瑋處昨天帶嘉縣城鄉經理人協會員參訪「竹崎太陽光電屋」，光電屋靠著太陽能發電，已達到80%自足供電率，本月電費才40幾元，讓會員大開眼界。

城鄉經理人培訓課程活動，由沅碁光電總經理鄭博文講解這棟位於竹崎鄉，獲得國內外無數設計大獎的環保綠建築，堪稱是嘉義之光。

江振瑋說，太陽光電屋的南面及屋頂被太陽能板覆蓋，正面是25％透光光電板，讓室內採光充足、明亮；屋頂鋪設9％透光光電板可有效隔熱；屋外薄膜型光電車棚、大門雨遮，以及庭院中追日型光電板系統，是以BIPV（建築整合太陽能）概念，將大面積太陽能板融入建築設計。

整棟建築總設置容量達65.57kW，是目前台灣民宅單一太陽能光電裝置容量最大的實例，靠著太陽光發電，已達到80%自足供電率，本月電費才40幾元。

走進屋內，滿室的木頭元素沖淡了科技的冰冷氛圍，從家具、樑柱、門窗到隔板，都是老木新作，或以原始樣貌呈現，所有木頭皆是珍貴檜木或是廢棄回收建材，登上2樓，可見到許多巧思設計。除了立於牆面、排列整齊發電監控零件，可以手機連線監看。

一張保持著原始樸質感的不規則長型原木桌，構成空間的主視覺；抬頭一看，竟還有另一張較小的原木板材懸在天花板，以鋼纜垂吊，在空中以90度姿態對應著。啟動按鈕時，原木板緩緩下降，與下方的大塊板材分毫不差的緊密嵌合，令人驚嘆為技術結合巧思傑作。