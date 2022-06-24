聽新聞
test
0:00 / 0:00
2022一見雙雕藝術季 井仔腳鹽田光雕秀今晚試燈搶先看
雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的「2022一見雙雕藝術季」，今年以「鹽雕」及「光雕」為媒材，在七股鹽山展出「鹽宇宙」為主題的鹽雕藝術；其中「光雕」今晚間在「北門井仔腳瓦盤鹽田」試燈。
雲管處表示，今年的光雕分為鹽田光影、3D光雕投影兩大部分，從制高點的觀景台上望向鹽田，五彩繽紛的燈光，投射環繞全場，光與影在小鹽山上自由流動，藉由聲、光、影交錯融合的設計，展現了不同於白天純白的鹽山風貌，換上繽紛色彩衣裳的井仔腳處處令人驚艷，搭配3D立體光雕投影，重新展現鹽田地景樣貌，賦予鹽田新的生命力。
「鹽田光影變幻」活動期間每晚6點半到8點，「3D光雕投影」周五、六日晚間7到8點每15分鐘播放一次，「螢光舞蹈」7月2日、3日晚間7點、7半、8點共3場。
井仔腳瓦盤鹽田是北門第一座鹽田，也是現存最古老瓦盤鹽田遺址，自清朝嘉慶至今已超過200年歷史。
雲管處表示， 2022一見雙雕7月2日展至8月31日共2個月，7月2日開展典禮，上午10點開始在「七股鹽山」有「好想兔家族見面會、宇宙英雄聯盟、歌手吳雨璇等」，下午5點開始在「北門井仔腳鹽田」有「MOMO歡樂親子秀、虎劇團、歌手Ray黃霆睿」等表演，歡迎大家晚上觀賞井仔腳鹽田光雕白色藝術之旅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言