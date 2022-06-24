2022一見雙雕藝術季 井仔腳鹽田光雕秀今晚試燈搶先看

雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的「2022一見雙雕藝術季」，今年以「鹽雕」及「光雕」為媒材，在七股鹽山展出「鹽宇宙」為主題的鹽雕藝術；其中「光雕」今晚間在「北門井仔腳瓦盤鹽田」試燈。

雲管處表示，今年的光雕分為鹽田光影、3D光雕投影兩大部分，從制高點的觀景台上望向鹽田，五彩繽紛的燈光，投射環繞全場，光與影在小鹽山上自由流動，藉由聲、光、影交錯融合的設計，展現了不同於白天純白的鹽山風貌，換上繽紛色彩衣裳的井仔腳處處令人驚艷，搭配3D立體光雕投影，重新展現鹽田地景樣貌，賦予鹽田新的生命力。

「鹽田光影變幻」活動期間每晚6點半到8點，「3D光雕投影」周五、六日晚間7到8點每15分鐘播放一次，「螢光舞蹈」7月2日、3日晚間7點、7半、8點共3場。

井仔腳瓦盤鹽田是北門第一座鹽田，也是現存最古老瓦盤鹽田遺址，自清朝嘉慶至今已超過200年歷史。