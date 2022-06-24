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台南光電場被控「黑箱、市府包庇不法」 監委會勘
監委施錦芳、林文程、浦忠成下午到台南市北門蘆竹溝勘察地方檢舉「黑箱、市府包庇不法」的禾迅一號太陽光電場；市議員陳昆和與居民10多人陳情指光電場緊鄰民宅、蚵仔養殖區，造成氣溫大幅升高經常超過40度，且太陽能板清洗廢水都直接排到將軍溪與潟湖養殖區造成汙染，嚴重影響居民生活與收成。
施錦芳等監委表示，不會只聽一方說法，會請雙方提供更多資料，配合現勘監委內部討論後才會裁決。市府經發局則反駁地方指控、強調一切依法辦理；業者也含冤稱「零汙染」。
經發局主秘王俊博表示，電業法等設場相關法法令、並未要求設場業者開說明會；後來經濟部建議，業者在學甲、北門、將軍等地設場，先後連開4場說明會，但部分地方人士都不接受、去年業者要施工圍籬、還發動抗爭阻攔。
監委上午先聽取市府說明，現勘時在地三光里里長曾進祥等民眾陳情；警方出動50多人將監委團團圍住保護。監委路過養蚵人家詢問受到什麼傷害，養蚵婦人說「光電場設立後蚵仔大量死亡、小百姓講什麼也沒有用」。
陳昆和、曾進祥都指責「事先地方都不知情」，動工後因地方抗爭才辦說明會，結果不在蘆竹溝在外地舉辦，承諾設廢水專用道收集結果根本沒有、綠美化也沒作，市府指蘆竹溝嚴重地層下陷區同意設場，但成大長期監控並無地層下陷。
王俊博則指出，蘆竹溝居民質疑為何太陽能場緊鄰社區，不過場址經農業局評估屬「地層下陷不利耕作農地」、農委會超級學者專家審查認定無疑義，該處光電廠市府依法定程序受理呈報、中央依法核定，民代跟地方的指控於法無據。
業者表示，禾迅一號是具體行動支持政府再生能源計畫，以符合政府規範及要求形式開發太陽光電；去年8月發電營運，至今堅守對政府及當地居民承諾，噪音、水質、安全都符合甚至高於法令規範，光電模組僅用清水清洗，不含化學藥劑成分，無汙染水源疑慮。
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