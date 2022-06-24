降低群聚風險 嘉義城隍廟與量販店合作線上代客普度

國定古蹟嘉義城隍廟與連鎖量販店家樂福合作，推出中元節聯名普度箱及線上代客普度服務，讓消費者及公司團拜更加方便，也降低群聚風險。線上代客普度服務，讓外縣市民眾都可以輕鬆感受到百年的普度文化及城隍爺保佑。線上代普的供品、物資將全數作為社會公益運用。

嘉義城隍廟董事長賴永川表示，嘉義城隍中元祭的特色，是全台現今仍然保存的「輪普」傳統，嘉義市區至今就還保留著輪流普度的習俗，農曆七月期間，在嘉義市每天都能看到普度拜拜，是為嘉義的特色之一。而這個傳統的「輪普」就是從嘉義城隍廟農曆7月1日開啟鬼門關普度開始。此開鬼門、淨爐除穢、豎燈篙、放水燈、迎斗燈、輪普，九大柱敬獻，已於2021年被嘉義市政府列入珍貴無形文化資產保存。

家樂福公共事部長陳依芳表示，首次和城隍廟合作，普度箱已上網開賣且反應熱絡，但只限量一千箱；中元普度是台灣重要的拜拜節日，不但拜心安，也借由這次機會做公益做公德，普度的貢品會在購買者的同意下交由嘉義城隍廟慈善會作為社會公益運用。