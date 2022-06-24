雲科工業區擬設事廢處理場 劉建國反對籲撤案

民進黨立委劉建國因感染COVID-19而居家隔離，他今天召開記者會透過視訊不僅表達堅決反對興建焚化爐立場，並要求經濟部工業局撤銷雲科工業區事業廢棄物處理場用地相關規劃。

自由時報13日報導，工業局計畫於雲林科技工業區大北勢區的廢棄物處理場用地設置焚化爐，用來收受雲林、嘉義、彰化、南投的一般事業廢棄物；此案13日通過環保署環評初審，將有望舒緩事廢去化的窘迫。

經濟部日前發布新聞稿澄清，雲科工業區內並非設置傳統焚化爐，而是以「循環經濟」及「轉廢為能」方式規劃，將廢棄物製成固體再生燃料（SRF），並設置以SRF為燃料的再生能源發電設施（綠能中心），以落實「資源循環再利用」及「再生能源」的施政理念。

劉建國因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）目前在居家隔離，他今天召開記者會，以視訊方式說明相關立場。

他表示，雲林縣早就有廢棄物轉為「生質能源」技術，環保署在多年就補助雲林縣政府機械處理設備（MT），後來改為零廢棄資源化系統（ZWS），藉由機械篩分、破碎、乾燥等系統化流程處理後，製作成可燃衍生燃料。

劉建國指出，雲科工業區現在提出更先進的固體再生燃料（SRF）技術，SRF與ZWS一樣是生質能技術，產出的一樣是燃料棒，只是技術更先進。

他表示，他的立場始終如一，「堅決反對設置焚化爐」，對於近日有心人士將此議題導向政治操作，剪輯新聞影片並加上不實文字註解，意圖達到政治目的。

劉建國提到，雲科工業區環保用地在民國82年通過環評，但29年後的工業區時空背景、經濟環境都不同以往，現在雲科工業區是3個工業區串聯在一起，工業局只做環境差異評估，顯然太便宜行事，因此，已要求工業局暫停環保用地的相關使用規劃。

斗六市民代表許百芳、曾博鴻及雲林縣議員江文登、林內鄉長張維崢等人也參加記者會，表達絕對反對在斗六市蓋焚化爐的立場。