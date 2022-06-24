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劉建國確診隔離心懸這件事 視訊反雲科工業區蓋焚化爐
雲林科技工業區一塊閒置的環保用地，傳出將蓋焚化爐處理事業廢棄物案，引發地方討論，立委劉建國今天首度以視訊表達反對立場，認為中央應要讓地方清楚知道土地用途，已要求工業局暫停規畫。
劉建國表示，因自己確診，目前在家隔離，但焚化爐案已在地方討論得沸沸揚揚，今天透過視訊表達「不反對興建更先進的製程」，但雲林縣不需再多蓋一座焚化爐，因此絕對反對到底，縣議員江文登、張庭綺、林內鄉長張維崢、劉建國辦公室秘書高明達及斗六市民代表許百芳、曾博鴻、顏碧祺等人均表達同樣立場。
工業局計畫利用雲科工業區5.9公頃的環保用地設焚化爐，收受雲林等5縣市工業區一般事業廢棄物，處理量180公噸，環保署已通過環評初審。
劉建國指出，環保用地並非只有一項選擇，現代環保意識抬頭，廢棄物去化手段多元，工業局的計畫除應該讓地方鄉親都知悉及善盡溝通外，也抨擊工業局只做環境差異評估「太便宜行事！」
劉建國說，雲林縣早有廢棄物轉為生質能源的技術，先後有MT、ZWS等機械處理設備及系統，製作可燃衍生性燃料，而上月雲科工業區廠商提案、立法院經濟委員會到雲林考察的是SRF（固體再生燃料）技術，是更先進的生質能源技術。
劉建國指，ZWS與SRF一樣都是生質能源技術，不等於焚化爐，原是立意良善的環保美意，遺憾成為政治議題，被有心人士操作，認為地方政府也要思考為何廠商希望引進的是SRF。
經濟部也發布聲明澄清說明，地方誤認將啟動興建焚化爐，實為並非是要設置傳統焚化爐，而是以循環經濟及轉廢為能方式規畫，將廢棄物製成固體再生燃料(solid recovery fuel, SRF)並設置以SRF為燃料的再生能源發電設施（綠能中心），落實資源循環再利用、再生能源，後續仍廣納各界意見，持續溝通。
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