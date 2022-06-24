歐旻慈善基金會為偏鄉助學 打造「雲林守望幸福園區」

雲林縣元長鄉五塊村出身的歐旻慈善基金會主任蔡宗翰，將父親留下約5分地的禽舍農田提供給基金會打造「雲林守望幸福園區」，作為弱勢學生的學堂，提供免費課輔，預定年底完工，雲林縣長張麗善今天前往參觀並肯定基金會為偏鄉助學之功。

1997年爆發口蹄疫重創台灣養豬產業，蔡宗翰的父母親曾轉型改賣雞肉也開過早餐店，養大3名子女，後來仍決定放棄辛苦經營3、40年前的養豬、養雞場，舉家遷移到桃園。

歐旻慈善基金會主任蔡宗翰說，舉家北遷時他才剛讀小學，旅外期間也曾與父母返鄉，由於基金會長年來投入照顧偏鄉教育，雲林人口外流嚴重，村子老人多，新住民、隔代教養的比例高，他與媽媽及弟妹商量後，希利用家裡閒置的豬舍來建學堂，提供教育資源給自己家鄉孩子，獲得全家支持，決定把父親留下的土地做最有意義的運用。

「只要是對的我都支持！」蔡媽媽也說，土地原就要善用，能用來做自己故鄉的教育，相信先生在天之靈也會很開心。

蔡宗翰指出，「守望幸福園區」工程費約4500萬元，全數由基金會自籌，將建造教室、宿舍、餐廳、行政大樓等，其中一棟豬舍將改裝為圖書館、雞舍改做工藝手作區，還有戶外活動空間，預計今年11月完工，明年寒假後開辦弱勢國中生免費課輔並提供晚餐。