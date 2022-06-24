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歐旻慈善基金會為偏鄉助學 打造「雲林守望幸福園區」

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
元長鄉五塊村出身的歐旻慈善基金會主任蔡宗翰將父親留下約5分農地提供給基金會打造「雲林守望幸福園區」，為偏鄉助學。記者蔡維斌／攝影
元長鄉五塊村出身的歐旻慈善基金會主任蔡宗翰將父親留下約5分農地提供給基金會打造「雲林守望幸福園區」，為偏鄉助學。記者蔡維斌／攝影

雲林縣元長鄉五塊村出身的歐旻慈善基金會主任蔡宗翰，將父親留下約5分地的禽舍農田提供給基金會打造「雲林守望幸福園區」，作為弱勢學生的學堂，提供免費課輔，預定年底完工，雲林縣長張麗善今天前往參觀並肯定基金會為偏鄉助學之功。

1997年爆發口蹄疫重創台灣養豬產業，蔡宗翰的父母親曾轉型改賣雞肉也開過早餐店，養大3名子女，後來仍決定放棄辛苦經營3、40年前的養豬、養雞場，舉家遷移到桃園。

歐旻慈善基金會主任蔡宗翰說，舉家北遷時他才剛讀小學，旅外期間也曾與父母返鄉，由於基金會長年來投入照顧偏鄉教育，雲林人口外流嚴重，村子老人多，新住民、隔代教養的比例高，他與媽媽及弟妹商量後，希利用家裡閒置的豬舍來建學堂，提供教育資源給自己家鄉孩子，獲得全家支持，決定把父親留下的土地做最有意義的運用。

「只要是對的我都支持！」蔡媽媽也說，土地原就要善用，能用來做自己故鄉的教育，相信先生在天之靈也會很開心。

蔡宗翰指出，「守望幸福園區」工程費約4500萬元，全數由基金會自籌，將建造教室、宿舍、餐廳、行政大樓等，其中一棟豬舍將改裝為圖書館、雞舍改做工藝手作區，還有戶外活動空間，預計今年11月完工，明年寒假後開辦弱勢國中生免費課輔並提供晚餐。

雲林縣長張麗善獲知元長有基金會興辦課輔學堂，今天即與教育處長邱孝文及民代、校長參觀工地，張麗善說，比爾蓋茲曾說過「培養我今日成就的是我家鄉的一個小圖書館」，感謝歐旻基金會關心雲林偏鄉教育，期待該園區能成為影響孩子的「圖書館」，培育出更多優秀人才回饋故里。

元長鄉五塊村出身的歐旻慈善基金會主任蔡宗翰將父親留下約農地提供打造「雲林守望幸福園區」，為偏鄉助學，雲林縣長張麗善前往了解工程情況。記者蔡維斌／攝影
元長鄉五塊村出身的歐旻慈善基金會主任蔡宗翰將父親留下約農地提供打造「雲林守望幸福園區」，為偏鄉助學，雲林縣長張麗善前往了解工程情況。記者蔡維斌／攝影
元長鄉五塊村出身的歐旻慈善基金會主任蔡宗翰將父親留下約5分農地提供給基金會打造「雲林守望幸福園區」，為偏鄉助學。記者蔡維斌／攝影
元長鄉五塊村出身的歐旻慈善基金會主任蔡宗翰將父親留下約5分農地提供給基金會打造「雲林守望幸福園區」，為偏鄉助學。記者蔡維斌／攝影
元長鄉五塊村出身的歐旻慈善基金會主任蔡宗翰將父親留下約5分農地提供給基金會打造「雲林守望幸福園區」，為偏鄉助學。記者蔡維斌／攝影
元長鄉五塊村出身的歐旻慈善基金會主任蔡宗翰將父親留下約5分農地提供給基金會打造「雲林守望幸福園區」，為偏鄉助學。記者蔡維斌／攝影
偌大的豬舍和雞舍將改裝為圖書館和技能手作區。記者蔡維斌／攝影
偌大的豬舍和雞舍將改裝為圖書館和技能手作區。記者蔡維斌／攝影
元長鄉五塊村出身的歐旻慈善基金會主任蔡宗翰將父親留下約5分農地提供給基金會打造「雲林守望幸福園區」，為偏鄉助學。記者蔡維斌／攝影
元長鄉五塊村出身的歐旻慈善基金會主任蔡宗翰將父親留下約5分農地提供給基金會打造「雲林守望幸福園區」，為偏鄉助學。記者蔡維斌／攝影

雲林 偏鄉教育 圖書館

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