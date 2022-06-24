北外環施工封閉3年南科交通黑暗期 地方提多搭1座便橋

營建署進行北外環道路第2期工程，自6月底開始封閉府安堤頂道路與郡安路三段進行施工，該路段是市區往返南科的重要聯絡道路，預期封閉期間會造成嚴重壅塞；民眾黨北中西區台南市議員參選人江明宗指接獲民眾陳情，過去開安五街存在無名橋銜接台江大道，因安順大排整治拆除，在原址搭建便橋即可有效舒緩壅塞情況。

江明宗表示，開安五街無名橋拆除後對岸道路隨即完成拓寬，只要在3年施工期間搭建便橋即可有效紓解往返南科車流；江明宗認為，目前交通局規劃替代道路，平時尖峰時段就已經壅塞難走，開闢臨時通道才能避免施工期間寸步難行的情況。

江明宗說，北外環道路是市區居民共同的期待，但3年交通黑暗期真的太長，需要更有效的替代道路規劃；安通路二段連接開安五街緊鄰和順工業區，開通便橋也可提昇工業區便利性，呼籲市府盡早行動避免民怨！