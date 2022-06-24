快訊

全台醫院放寬探病 每日1時段、同時段最多2人可探視

第3輪家用快篩實名制啟動 7月1日起可持健保卡購買

塔利班「已完成救援」？阿富汗震災後的生命難題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北外環施工封閉3年南科交通黑暗期 地方提多搭1座便橋

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民眾黨台南市議員參選人江明宗接獲民眾陳情，過去開安五街存在無名橋銜接台江大道，因安順大排整治拆除，建議在原址搭建便橋即可有效舒緩壅塞情況。圖／江明宗提供
民眾黨台南市議員參選人江明宗接獲民眾陳情，過去開安五街存在無名橋銜接台江大道，因安順大排整治拆除，建議在原址搭建便橋即可有效舒緩壅塞情況。圖／江明宗提供

營建署進行北外環道路第2期工程，自6月底開始封閉府安堤頂道路與郡安路三段進行施工，該路段是市區往返南科的重要聯絡道路，預期封閉期間會造成嚴重壅塞；民眾黨北中西區台南市議員參選人江明宗指接獲民眾陳情，過去開安五街存在無名橋銜接台江大道，因安順大排整治拆除，在原址搭建便橋即可有效舒緩壅塞情況。

江明宗表示，開安五街無名橋拆除後對岸道路隨即完成拓寬，只要在3年施工期間搭建便橋即可有效紓解往返南科車流；江明宗認為，目前交通局規劃替代道路，平時尖峰時段就已經壅塞難走，開闢臨時通道才能避免施工期間寸步難行的情況。

江明宗說，北外環道路是市區居民共同的期待，但3年交通黑暗期真的太長，需要更有效的替代道路規劃；安通路二段連接開安五街緊鄰和順工業區，開通便橋也可提昇工業區便利性，呼籲市府盡早行動避免民怨！

替代道路 南科 台南

延伸閱讀

南科聯絡道今施工封閉一半車道 警方呼籲改道以免塞車

進出南科注意！北外環府安堤頂道路6月底封閉3年施工

用馬桶水做晶圓！再生水幫南科解渴 價格貴一倍賣得出去？

桃鶯路爆管做水災雙向封閉 替代道路方案出爐

相關新聞

嘉縣振興抽獎頒輕遊艇、天官戲偶得主 首獎輕豪宅保留

嘉義縣政府舉辦振興五倍券抽獎活動5月31日結束，上午在縣府前廣場舉辦頒獎，縣長翁章梁分別頒發市值142萬第二大獎輕遊艇，...

北外環施工封閉3年南科交通黑暗期 地方提多搭1座便橋

營建署進行北外環道路第2期工程，自6月底開始封閉府安堤頂道路與郡安路三段進行施工，該路段是市區往返南科的重要聯絡道路，預...

漁光島頻傳溺水憾事 黃偉哲：協調每日白天常駐救生員

台南市漁光島日前發生高中生溺水死亡意外，市議員李啟維今天質詢時指出漁光島假日經常人山人海，平常也很多遊客，經常發生溺水意...

756公里愛的伸展台 新住民二代築夢服裝設計展亮麗吸睛

來自大陸浙江的新住民李欣與女兒劉喻齊，以「756公里愛的伸展台」主題，將多元文化融入服裝設計為特色，獲得移民署第8屆新住...

南科聯絡道今施工封閉一半車道 警方呼籲改道以免塞車

內政部營建署「新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善工程」，今天起封閉南科聯絡道內側快車道，善化警分局呼籲用路人避開上、下班...

自備飲料杯減價5元新制7月1日上路 台南已有千家配合

環保署公告從7月1日開始，全台連鎖飲料店、便利商店、速食店和超級市場，只要民眾自備飲料杯，都必須提供至少5元價差的優惠。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。