漁光島頻傳溺水憾事 黃偉哲：協調每日白天常駐救生員

台南市漁光島日前發生高中生溺水死亡意外，市議員李啟維今天質詢時指出漁光島假日經常人山人海，平常也很多遊客，經常發生溺水意外，但港務公司只立個「水深危險」警告牌，過於消極，希望市府能增加漁光島救生據點。

市長黃偉哲表示，目前市府於周六、日在漁光島有派駐救生員，但日前溺水事件發生的時間為周一，沒有救生人員，希望未來至少白天有救生人員常駐，不管是用貨櫃屋或其他方式，因地主是港務公司，要設置也要經由其同意，市府會來跟港務公司連繫，以補足缺口。

李啟維說，炎炎夏日雖疫情仍嚴峻，但三鯤鯓漁光島月牙灣還是遊客如織，避免不暗水性遊客溺水憾事，市政應超前部署，在月牙灣漁港和商港的中間，和民間社團合作，設立一個臨時性救生據點以防萬一。

李啟維說，雖然港務公司有立牌警告水深浪大危險，如果能把漁光島動線改善並放置救生圈在岸邊，整合從事衝浪或水上活動團體，一定有助於減少憾事發生。

他說綿延海岸線是台南的特色也是資產，除了漁光島月牙灣海灘之外，還有安平觀夕平台、四鯤鯓到灣裡的沙灘海岸更是世界級的海岸，每逢假日都吸引大批遊客前往戲水，為了發展台南成為海洋城市，保護遊客安全，設立據點實在有必要！

李啟維說，政府不要拘泥形式應務實讓大家在海上活動時多一層保障，再沒有增加政府任何負擔之下，善用民間資源，可以結合水上摩托車配合水上救生，不是一昧禁止，應更開放，讓青年學子從海域水性更認識海洋！

李啟維指出在帆船委員會在北邊南邊遊客反而更多，從以在漁光橋延伸出去的海岸遊客最多卻缺乏救生動線，萬一發生意外不利馬上救援，所以有必要增設一簡易例如貨櫃屋的救生據點，讓衝浪愛好者幫忙看守，以備不時之需！

台南市消防局表示，依據內政部消防署水域管理系統，結合高雄港務消防隊安平港分隊案件，漁光島水域案件為近3 年共11件，獲救11人、死亡4人。

漁光島月牙灣沙灘水域現為安平商港外港水域，依商港港務管理規則第27條規定：「商港區域內除經指定之海水浴場外，禁止游泳」。