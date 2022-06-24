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756公里愛的伸展台 新住民二代築夢服裝設計展亮麗吸睛

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
劉喻齊（左）與母親李欣（中）父親（右）穿上得獎服裝，一起分享此次成果展。圖／移民署嘉縣服務站提供
劉喻齊（左）與母親李欣（中）父親（右）穿上得獎服裝，一起分享此次成果展。圖／移民署嘉縣服務站提供

來自大陸浙江的新住民李欣與女兒劉喻齊，以「756公里愛的伸展台」主題，將多元文化融入服裝設計為特色，獲得移民署第8屆新住民及其子女築夢計畫創業與行銷組補助，近日完成成果影像製作，中午在台中市曰曰設計工作室舉辦服裝走秀成果展。

全家人穿上劉喻齊精心設計的服裝登場，移民署南區事務大隊嘉義縣服務站與中區事務大隊台中市第一服務站，特別派代表共襄盛舉，體驗溫馨別具特色的服裝秀。

成果展，除靜態展覽外，還有服裝走秀，劉喻齊希望觀眾可以感受到她從小陪父母在杭州與嘉義兩地生活，將兩地不同風俗民情與心境作為服裝的設計主軸，利用杭州西湖湖心亭、阿里山神木與小火車等著名景物，結合嘉義特產鳳梨，巧思設計成別有特色圖騰與印花圖案，展現台灣多元文化包容與創意美學。

李欣對女兒表現讚譽有加，她說，喻齊讀國中就喜歡創作發想，特別對服裝設計有興趣，國中畢業，從嘉縣民雄鄉到台中讀台中家商流行服飾科，勇敢築夢，接觸設計近10年，首次嘗試以家鄉為主題的服裝設計，全家人穿上這系列服裝走秀，別具意義，感謝移民署、嘉市新移民女性關懷協會以及支持計畫公私部門。

移民署嘉縣服務站主任林炳煌說，移民署為協助新住民及子女完成夢想，每年舉辦新住民及子女築夢計畫，將獲獎者對社會參與熱情及對家庭用心付出貢獻，透過影片分享，期待更多新住民及子女超越自我，在台灣各產業發光發熱。

李欣與劉喻齊母女榮獲移民署第8屆新住民及其子女築夢計畫成品：結合杭州西湖與嘉義阿里山的著名景物，帶出時尚美感，非常契合。圖／移民署嘉縣服務站提供
李欣與劉喻齊母女榮獲移民署第8屆新住民及其子女築夢計畫成品：結合杭州西湖與嘉義阿里山的著名景物，帶出時尚美感，非常契合。圖／移民署嘉縣服務站提供
劉喻齊設計師向活動來賓分享自己的設計理念與作品。圖／移民署嘉縣服務站提供
劉喻齊設計師向活動來賓分享自己的設計理念與作品。圖／移民署嘉縣服務站提供

移民署 新住民

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