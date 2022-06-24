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南科聯絡道今施工封閉一半車道 警方呼籲改道以免塞車
內政部營建署「新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善工程」，今天起封閉南科聯絡道內側快車道，善化警分局呼籲用路人避開上、下班尖峰或改道安定交流道、富強路及台19甲線行駛，避免塞車。
警方表示，為降低工程施作期間，對交通造成衝擊，日前就開始在上、下班尖峰時段，提前演練南科聯絡道封閉交通疏導措施，除檢視相關改道引導牌面，於周邊路口及替代道路計7處，部署交通疏導人員，隨時機動調配警力疏導交通。
另實地觀察發現南科聯絡道因圍設內車道，車流量大，主動協調施工單位開放新港社大道實施調撥車道，增加儲車空間，避免回堵至國道8號。
警方表示，保障用路安全、維持交通順暢責無旁貸，在南科聯絡道封閉期間，必定全力以赴做最大的努力確保車流順暢，也請用路人配合各項交通指引，同時給辛苦的警察人員正面的鼓勵與肯定。
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