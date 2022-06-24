嘉縣振興抽獎頒輕遊艇、天官戲偶得主 首獎輕豪宅保留

嘉義縣政府舉辦振興五倍券抽獎活動5月31日結束，上午在縣府前廣場舉辦頒獎，縣長翁章梁分別頒發市值142萬第二大獎輕遊艇，以及價值10萬元的天官戲偶，給2名幸運兒。

首獎5百萬輕豪宅因中獎者未保留發票，無法依活動規定來兌獎，翁章梁說，縣府已與捐贈單位清景麟資產公司達成共識，決定保留未來辦理摸彩或類似活動獎項，民眾仍有機會抽中輕豪宅，未兌獎項中有保存期限者，將捐贈弱勢團體，其餘則併同輕豪宅保留於未來活動使用。

輕遊艇幸運得主，是就讀大學來自溪口鄉的劉姓男子，消費金額1600餘元，就抽中輕遊艇，劉男當時接獲中獎通知心情非常驚喜，但一度找不到發票，以為大獎就要擦身而過，最後發現發票就存在雲端裡，非常開心，直呼太幸運了。

上午由劉男父母前來代表領獎，劉父說，因為兒子今天要期末考，由他代替前來領獎，兒子特別請他轉達，未來在考取相關證照後，希望能駕駛輕遊艇載著翁縣長一起出遊；翁縣長現場也一口答應。

另外，獨一無二的天官布袋戲偶，由位於民雄鄉嘉義縣表演藝術中心駐館團隊三昧堂精工打造，中獎的顏姓男子也是民雄鄉人，奇妙巧合，增添了有趣色彩。

嘉義縣「好康+1等你來+1」抽獎活動整體圓滿結束，翁縣長邀請，大家來嘉消費不停歇，嘉義縣好山好水，歡迎全國各地民眾來嘉遊山、玩水、啖美食。