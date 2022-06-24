進出南科注意！北外環府安堤頂道路6月底封閉3年施工

為疏解南科地區迅速發展所帶來的人車潮及交通壅塞問題，市府向中央爭取經費並由營建署辦理「台南都會區北外環道路第2期新建工程」，將從６月30日起府安堤頂道路（台江大道至府安路三段）、與郡安路三段（台江大道至府安路三段）封閉道路施工至2025年5月，進行高架橋梁道路與橋下側車道工程。

交通局表示，為降低施工期間的周邊道路交通衝擊，除要求施工單位施工前需完備工區安全與導引設施，重要道路也設置改道導引牌面外，施工中也將機動調整周邊路口紅綠燈秒數疏導車流，並呼籲用路人提早改道替代道路，及利用台南即時交通資訊網或收聽警廣，掌握即時交通動態，減少被堵塞的交通風險。

交通局指出，即將施工的府安堤頂道路與郡安路三段道路原就不寬，僅能維持雙向各一車道通行，故需全面封閉進行施工，封閉後對於原本選擇該路段作為通勤路徑的汽、機車駕駛人，建議可依據施工單位所設置導引牌面，改道由鹽水溪南岸堤防道路、安和路或台1線中正南、北路等替代道路前往南科。

汽車駕駛朋友另可由中正南、北路接高速公路下安定交流道經市道178線前往，請用路人依牌面及現場交管人員指示行駛，並可藉由收聽警廣、或台南即時交通資訊網掌握即時路況，以及提早出發避開壅塞時段。

大台南智慧交通中心已將鄰近路段納入密切監測，並將配合車流流量，機動調整紅綠燈秒數，特殊路況立即通報警察局加速排除，盡量避免道路壅塞。後續將持續檢視各項交維及改道措施並適時調整，以將施工造成交通衝擊降至最低。

交通局表示，南科園區就業人口已逾8萬人並持續增加，多數通勤族民眾常利用堤頂道路進出南科，上下班時間常造成鹽水溪周邊防汛道路壅塞，為改善周邊交通及因應南科就業人口成長的交通需求，透過「北外環道路新建工程」，未來通勤族可藉此高架快速道路進出南科，將可有效解決周邊交通壅塞問題，該工程目前正由營建署積極辦理中，市府團隊將持續投入改善施工期間衍生壅塞問題，請用路人理解與配合改道措施。