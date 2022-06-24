快訊

烏克蘭終成歐盟候選國！澤倫斯基大讚：歷史性一刻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南靖火車站登錄歷史建築 嘉縣「台林糖」三鐵各有千秋

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣文化資產審議會決議將台鐵水上鄉南靖車站，登錄歷史建築，預定8月公告。圖／嘉縣府提供
嘉義縣文化資產審議會決議將台鐵水上鄉南靖車站，登錄歷史建築，預定8月公告。圖／嘉縣府提供

嘉義縣文化資產審議會決議將台鐵水上鄉南靖車站，登錄歷史建築，預定8月公告，連同已公告為縣定古蹟的林鐵竹崎車站，糖鐵蒜頭糖廠五分車站，縣轄台鐵、林鐵、糖鐵等三大鐵道，各有一座具文資地位的車站，見證三鐵歷史，可帶動發展鐵道觀光文化之旅。

文觀局說，南靖火車站原設於1901年，設點為水上鄉水掘頭 (現水上站)，1910年為配合南靖糖廠設廠，執行運糖相關業務，將車站移至現址，1941年站房因地震倒塌，1943年改建成現今原貌。

建築形式：南靖車站規模及格局為日治時期典型的小載客量車站作品，現今車站本體構造型式、門窗、座椅、簷口天花，均保留始建時樣式。牆體為編竹夾泥牆，建物形貌構造及屋簷作法均特別。

車站2021年由民眾提報登錄為歷史建築，經文化資產審議會決議登錄為歷史建築，登錄名稱為「南靖車站」，登錄種類為車站，登錄範圍包括站體本體以及站旁附屬建築。

登錄理由：建築物站體結構形制優美，是嘉義少數保留之日治時期車站建築；建築物之構造形式、門窗、座椅、簷口天花等皆保留原有風貌；建築物反應南靖發展歷史；建築物反應嘉義重要產業物流歷史。

2處古蹟車站：林鐵竹崎車站是阿里山森林小火車沿線車站中，僅存木造車站中仍有售票營運，此站是小火車平地線與登山線間交會點，具有歷史價值與意義。糖鐵蒜頭糖廠五分車站以磚瓦、紅檜構成，四周為開放格子玻璃窗，右側設迴廊，現為五分車售票和起點處，是拍攝熱門景點，電影「嫁妝一牛車」等影劇都曾這裡取景，見證糖業發展史。

嘉義縣文化資產審議會決議將台鐵水上鄉南靖車站，登錄歷史建築，預定8月公告。圖／嘉縣府提供
嘉義縣文化資產審議會決議將台鐵水上鄉南靖車站，登錄歷史建築，預定8月公告。圖／嘉縣府提供
嘉義縣文化資產審議會決議將台鐵水上鄉南靖車站，登錄歷史建築，預定8月公告。圖／嘉縣府提供
嘉義縣文化資產審議會決議將台鐵水上鄉南靖車站，登錄歷史建築，預定8月公告。圖／嘉縣府提供

歷史建築 糖鐵 嘉義

延伸閱讀

台北文學地標明星咖啡館啟動修復再利用 預計明年竣工

嘉縣男子暴斃車內 檢警相驗為染疫死亡

嘉縣男子疑施打第4劑疫苗死亡 檢警擇期解剖確認

為確診者送藥到宅被狗追 嘉縣藥師歡喜做甘願受

相關新聞

南靖火車站登錄歷史建築 嘉縣「台林糖」三鐵各有千秋

嘉義縣文化資產審議會決議將台鐵水上鄉南靖車站，登錄歷史建築，預定8月公告，連同已公告為縣定古蹟的林鐵竹崎車站，糖鐵蒜頭糖...

嘉市鐵路高架後 拆陸橋 填地下道

嘉義市鐵路高架化工程預計2025年底完工，交通部長王國材、立院交通委員會昨天現勘北興陸橋下工地，針對工區的電子瞭望眼鳴笛...

改善水患及交通 盧山橋力拼10月開放橋梁通車

嘉義市東義路及盧山橋是連接嘉義市縣及國道3號竹崎交流道重要交通樞紐，目前新建的盧山橋已完成鋼橋吊裝閉合作業，力拼今年9月...

嘉縣醫療首家 灣橋榮院庇護工場揭牌

嘉義縣首家由醫療機構設立的台中榮總灣橋分院附設幸福源庇護工場昨天揭牌，結合醫院資源，提供身心障礙者從生活自理、工作到照顧...

雲林口湖牽水（車藏） 僅金湖萬善爺廟復辦

雲林縣國家級無形文化資產及重要民俗口湖牽水（車藏）祭典已有177年歷史，去年因疫情停辦，因目前中南部疫情仍處高原期，縣府...

台南美術館「地獄與幽魂展」網友想cosplay 小編回應了

台南美術館「地獄與幽魂展」網友想cosplay，小編晚上回應了，指出為維護觀展品質及體驗目前不開放，但大家的聲音聽到了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。