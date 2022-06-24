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南靖火車站登錄歷史建築 嘉縣「台林糖」三鐵各有千秋
嘉義縣文化資產審議會決議將台鐵水上鄉南靖車站，登錄歷史建築，預定8月公告，連同已公告為縣定古蹟的林鐵竹崎車站，糖鐵蒜頭糖廠五分車站，縣轄台鐵、林鐵、糖鐵等三大鐵道，各有一座具文資地位的車站，見證三鐵歷史，可帶動發展鐵道觀光文化之旅。
文觀局說，南靖火車站原設於1901年，設點為水上鄉水掘頭 (現水上站)，1910年為配合南靖糖廠設廠，執行運糖相關業務，將車站移至現址，1941年站房因地震倒塌，1943年改建成現今原貌。
建築形式：南靖車站規模及格局為日治時期典型的小載客量車站作品，現今車站本體構造型式、門窗、座椅、簷口天花，均保留始建時樣式。牆體為編竹夾泥牆，建物形貌構造及屋簷作法均特別。
車站2021年由民眾提報登錄為歷史建築，經文化資產審議會決議登錄為歷史建築，登錄名稱為「南靖車站」，登錄種類為車站，登錄範圍包括站體本體以及站旁附屬建築。
登錄理由：建築物站體結構形制優美，是嘉義少數保留之日治時期車站建築；建築物之構造形式、門窗、座椅、簷口天花等皆保留原有風貌；建築物反應南靖發展歷史；建築物反應嘉義重要產業物流歷史。
2處古蹟車站：林鐵竹崎車站是阿里山森林小火車沿線車站中，僅存木造車站中仍有售票營運，此站是小火車平地線與登山線間交會點，具有歷史價值與意義。糖鐵蒜頭糖廠五分車站以磚瓦、紅檜構成，四周為開放格子玻璃窗，右側設迴廊，現為五分車售票和起點處，是拍攝熱門景點，電影「嫁妝一牛車」等影劇都曾這裡取景，見證糖業發展史。
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