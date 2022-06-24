改善水患及交通 盧山橋力拼10月開放橋梁通車

嘉義市東義路及盧山橋是連接嘉義市縣及國道3號竹崎交流道重要交通樞紐，目前新建的盧山橋已完成鋼橋吊裝閉合作業，力拼今年9月底完成盧山橋、10月先行開放橋梁通車。

東義路道路工程則持續進行，整體工程預定於112年6月底竣工。新建盧山橋採雙拱鋼構橋型式，拱肋最高達34公尺，橋梁長度205公尺不落墩，完成之後將成為全台灣單跨第二長的橋梁，不再有阻礙牛稠溪水流問題。營建署長吳欣修日前在副市長陳淑慧陪同下視察盧山橋相關工程。

副市長陳淑慧表示，東義路及盧山橋工程對於嘉義市來說是很重要的地方建設，完工後可改善東義路淹水問題提升居住安全、道路拓寬及橋梁段截彎取直提升交通安全、橋梁不落墩設計避免河道阻水提升橋梁安全，市府也積極推動工程品質及安全提升，主動參加今年第16屆優良工程金安獎競賽選拔，市府團隊將注重工程品質及施工安全，讓工程如期如質完成，提升嘉義市公共工程品質及職安水準。

營建署長吳欣修表示，東義路及盧山橋工程之特殊性及困難度包括：施工時要維持道路雙向通行所做的交通維持、河道施工要規劃上游水位警戒通報及安全撤離計畫等限制條件影響，在聽取業務單位簡報及現地視察後，對本案工程進度及品質管理給予肯定及勉勵。

市府工務處指出，「嘉義市東義路及盧山橋改建工程」總工程經費達7億5000萬元，屬本府指標性重大工程並具備特殊性，橋梁採鋼拱橋（雙拱）型式，河道內不落墩，全國第二長跨205公尺越過牛稠溪，拱橋高度34公尺（約11層樓高）。

市府團隊落實三級品管制度監督施工品質，採取最高標準來執行，工程品質掛保證，獲行政院公共工程委員會中央工程施工查核小組「甲等」肯定，市府工程查核小組也有不定期辦理施工抽查，持續為公共工程品質與安全把關。