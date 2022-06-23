嘉義文創園區重招商首次流標 文化部：有潛力廠商

嘉義文創園區委外營運的廠商去年與文化部提前解約，人氣不減，上周末市府辦青年創業實戰市集吸引大批人潮，不過首次重新招標卻無人投標，據了解，園內商家盼文化部先加強基礎建設；文化部表示，持續維護修繕建物，未來的營運商若修屋、闢建停車場等都能認列在投資金額，已重新公告招商。

有商家表示，園內目前下大雨容易積水，部分建物因此在1樓門口設擋板，而迎接人潮出現停車場位子不夠，部分歷史建物遇雨出現滲水等狀況。

有關嘉義文創園區現況，文化部今表示，接管園區後，針對建物持續進行維護修繕工作，包含歷史建物漏水情形，皆已安排定期檢修防水層及清理屋頂天溝等，目前已有大幅改善；未來建物一般修繕工作，將由營運廠商負責，並可將執行費用認列投資金額，若有天災導致建物須大幅整建，營運廠商也可依據契約規定與文化部協商補救措施。

至於停車部分，文化部說，目前第一停車場已在營運，尚符合園區舉辦活動及營運廠商使用需求，後續將待營運廠商就經營內容整體檢討後，闢建第二停車場提供停車需求，相關投資均可納入契約的投資金額認列。

文化部也說，經多次辦理專家及地方諮詢會後，規畫園區採全區委外營運方式辦理，首次招商5月底截標，因無廠商投標流標，第2次招商已於17日上網公告，等標期預計至8月1日止。

文化部解釋，等標的期間及第1次等標期後，陸續有潛力廠商積極洽詢招商文件內容，對各種類別的文創產業型態，都表示歡迎，邀請全國有志於文化創意產業或藝文展演事業營運的民間單位參與投標，共同促進國內文創產業發展。