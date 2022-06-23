快訊

新冠確診人數未來趨勢多起伏不定 專家曝兩大關鍵原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南美術館「地獄與幽魂展」網友想cosplay 小編回應了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南美術館「亞洲的地獄與幽魂展」未演先轟動。圖／取自台南美術館粉專
台南美術館「亞洲的地獄與幽魂展」未演先轟動。圖／取自台南美術館粉專

台南美術館「地獄與幽魂展」網友想cosplay，小編晚上回應了，指出為維護觀展品質及體驗目前不開放，但大家的聲音聽到了。

台南美術館「亞洲的地獄與幽魂展」日前貼出展覽之一的殭屍照片，引起轟動也有很多民眾都想來體驗，連日來卻有宗教團體以怪力亂神為由反對要求撤展，引發論戰後，反而有更多民眾好奇想來一探究竟，多數民眾認為不論喜不喜歡，彼此尊重就好。有網友說在法國看過這展覽，認為這項展覽的出發點是鬼神的文化。

台南美術館臉書粉專晚上貼出「亞洲的地獄與幽魂展」展前注意事項，針對民眾各種大哉問，用Q&A圖卡一次回覆。

南美館表示「亞洲的地獄與幽魂展」25日周六開展在即，這陣子收到雪片般的私訊、留言、電話等各式各樣問題，針對詢問度最高的幾項，今天就一次統整，包括展覽需要額外買票嗎？開放期間是幾點到幾點？有年齡限制嗎？

可以帶寵物嗎？腳架、自拍棒、桃木劍、糯米可以帶嗎？可以cosplay在裡面拍照嗎？

小編回答指出，無須另行購票或預約，現場購買美術館門票或持通路購買的票券憑證即可入館參觀！南美館營業時間周二至周日上午10點至下午6點，周六延長開放至晚上9點。展覽無年齡限制，唯本展涉及幽魂鬼怪等內容，請自行斟酌入場，12歲以下的孩童建議由成人陪同。寵物是不行攜入館內的（導盲犬除外）。

包含自拍棒、腳架、長傘、食物、飲料、水、安全帽、危險物品等也禁止攜入展場。(桃木劍、糯米當然也是禁止攜入的。)

網友留言可以cos鬼如來去看展嗎？也有人建議就開放某一天讓cosplay拍個過癮啊。但小編回答指出，大家的聲音聽到了！後續活動Coming Soon…

南美館也說「亞洲的地獄與幽魂展」是法國凱布朗利博物館（musée du quai Branly - Jacques Chirac, Paris）於2018年推出的特展。展覽巡迴到台灣，加入台灣視角的敘述，期盼在台灣的視野下對於本土鬼怪有更豐富的見解。

台南美術館 寵物

延伸閱讀

南美館「亞洲的地獄與幽魂展」出現反對網友刷一排力挺

還原《間諜家家酒》殺手人妻！櫻花妹身分曝光 粉絲讚：簡直是本人

一周數位爆報／IE不能動…還有什麼值得我心痛！爆乳鋼琴家開衩秀琴藝、iPad突全黑打不開竟是它「太貼心」

埋藏6年的哏！「高大牧場」大頭貼爆紅 網驚呼：行銷之鬼

相關新聞

台南美術館「地獄與幽魂展」網友想cosplay 小編回應了

台南美術館「地獄與幽魂展」網友想cosplay，小編晚上回應了，指出為維護觀展品質及體驗目前不開放，但大家的聲音聽到了。

台南驚奇博物館行動列車啟動 讓小朋友歡樂過暑假

台南市教育局南瀛天文館結合水道博物館等5博物館，推出跨領域的博物館合作計畫「驚奇博物館行動列車」，今天下午在忠義國小武德...

降低農藥使用提升果品良率 台南楠西青農班長研發農業資材獲獎

台南楠西青農班長楊沁涓帶領班員與研發團隊合作，開發友善環境農業資材，除減少化學農藥使用量，還可提升果品良率、採後保存時間...

雲林國家級重要民俗「口湖牽水狀」7月5日展開 取消部分科儀

雲林縣國家級無形文化資產及重要民俗「口湖牽水狀」科儀有177年歷史，每年農曆6月7、8日舉行祭典儀式，去年是繼2003年...

黃偉哲同意去年畢業市長獎學生補拍合照 議員憂基層教師壓力大

台南市長黃偉哲周日頒獎給國中小畢業生市長獎，承諾「只要你比得出動作，市長都會陪你拍」，獲獎學生使出渾身解數擺拍出各種創意...

雲林台西排水不通、麥寮路面龜裂 縣府祭1542萬大改善

雲林縣台西鄉民權路11巷道路排水系統及麥寮鄉縣道雲1線因年久失修，分別導致村落淹水及路面嚴重龜裂，縣長張麗善今到場會勘表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。