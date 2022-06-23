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台南地籍清理代標售土地出脫71標 金額逾1千6百餘萬元

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府地政局今天辦理民國111年度第1批地籍清理代為標售作業。圖／地政局提供
台南市政府地政局今天辦理民國111年度第1批地籍清理代為標售作業。圖／地政局提供

台南市政府地政局今天辦理民國111年度第1批地籍清理代為標售作業，本次公告標售共計165標，共計85封標單競標，順利標脫71標，得標總金額達1千6百餘萬元，其中玉井區建築用地每坪標脫單價1萬2千元，以及歸仁區農地每坪單價8仟9佰元，最受市場青睞。

市長黃偉哲表示，南市府辦理地籍清理代為標售土地，是依地籍清理條例等相關法規，解決台灣日據時期以會社、組合、神明會名義登記等地籍登記不完整或與現行法令規定不符的情形，此等情形存在已久，不僅影響土地之有效利用，也妨礙民眾財產權利的行使。因此，地籍清理代為標售土地，不僅增加建築用地供給，並開發優質農地使用，有效澈底解決地籍問題。

地政局長陳淑美表示，本次標售係地政局依地籍清理作業，標的以北門區之鄉村區乙種建築用地大面積持分標的最多，可供建築使用。另外北門區及玉井區一般農業區及山坡地保育區的農牧用地標的也可供生產利用，地籍清理代為標售標的同樣適合發展，希望得標者能有效開發利用。

地政局表示，本次代為標售土地，有符合優先購買權規定之民眾，請主動於決標後10日內(6月23日至7月4日) 以書面向地政局申請主張；並提醒相關權利人應自保管款存入或囑託登記為國有完畢之日起10年內，依規定填具申請書及檢附相關證明文件向市府申請發給地籍清理價金，以維護自身權益。

建築 北門 農地 黃偉哲

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