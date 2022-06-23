虎尾甜心女警化身直播主 教導民眾交通安全反詐騙

雲林縣虎尾警分局為宣導交通安全及反詐騙注意事項，首度在臉書粉絲專頁開直播，並舉辦抽獎活動，特地派出在IG上擁有萬名粉絲的甜心女警李怡瞋擔任直播主，在她大力號召下，有許多粉絲參與直播活動，共吸引2271人觀看。

擔任直播主持人的偵查隊偵查佐李怡瞋在IG上擁有萬名粉絲，她在IG號召粉絲參加分局臉書專頁舉辦的直播宣導活動，將IG粉絲吸引到臉書平台。虎尾警分局表示，有許多李怡瞋的粉絲加入直播，透過串聯不同社交平台的方式，分局臉書專頁意外收穫許多粉絲。

虎尾警分局也說，由甜心女警李怡瞋主持的直播獲得很好的迴響，共有2271人觀看，在宣導交通安全、反詐騙及跟騷法上頗獲成效，同時也提供全聯禮券等豐富獎品，舉辦線上有獎問答，吸引307人留言、20人分享直播。