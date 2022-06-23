自拍剪輯一手包 台南大內數位機會中心發行影音明信片

台南市大內數位機會中心（ＤＯＣ）開辦數位應用課程，20多名學員經歷27小時，學習攝影、剪輯等課程，由中心收集相關作品發行影音明信片，能掃描QRcode後透過影音瀏覽，今對外發表，有學員開心說，看到自己作品「被看見」，真的想都沒想過。

這次影音明信片共印製300套，大內國中校長李世昌、崑山科大資管系教授賴正文、徐國鈞等人，今下午代表大內數位機會中心至大內區公所50套，由區長李義隆代表接受，一行人分享該機會中心成果，期望未來能與大內區公所共享資源。

李世昌說，大內國中自民國97年起承接教育部大內數位機會中心已邁入第15個年頭，長期為大內區民眾提供數位生活應用課程。近幾年，陸續以數位化方式製作大內文化旅圖、西拉雅公廨文化紀錄、大內老照片電子書等。

這次在崑山科大協助，更善用數位工具，規劃一系列大內水月世界采風數位課程，包含在地自然風華遊程規劃、大內好樣手機影片製作、大內采風影音明信片設計等課程。

同時由講師帶領學員跑遍大內區，透過導覽解說、攝影教學、影音剪輯、數位美編等課程，共同製作完成「大內水月世界影音明信片組」，明信片共收錄大內赤裸龍月世界、醉仙跡、五指山、風之谷、小尖山、二溪景觀大橋等六處著名景點。除可欣賞明信片上迷人風景，更可掃描明信片背面上的QRcode即可帶您親臨六大景點現場。