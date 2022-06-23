快訊

遠航董事長參與600億都更案 中和住戶擔心又出事

自拍剪輯一手包 台南大內數位機會中心發行影音明信片

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市大內數位機會中心（ＤＯＣ）開辦數位應用課程，製作發行影音明信片，還能掃描QRcode後透過影音瀏覽，今對外發表。記者謝進盛／攝影
台南市大內數位機會中心（ＤＯＣ）開辦數位應用課程，製作發行影音明信片，還能掃描QRcode後透過影音瀏覽，今對外發表。記者謝進盛／攝影

台南市大內數位機會中心（ＤＯＣ）開辦數位應用課程，20多名學員經歷27小時，學習攝影、剪輯等課程，由中心收集相關作品發行影音明信片，能掃描QRcode後透過影音瀏覽，今對外發表，有學員開心說，看到自己作品「被看見」，真的想都沒想過。

這次影音明信片共印製300套，大內國中校長李世昌、崑山科大資管系教授賴正文、徐國鈞等人，今下午代表大內數位機會中心至大內區公所50套，由區長李義隆代表接受，一行人分享該機會中心成果，期望未來能與大內區公所共享資源。

李世昌說，大內國中自民國97年起承接教育部大內數位機會中心已邁入第15個年頭，長期為大內區民眾提供數位生活應用課程。近幾年，陸續以數位化方式製作大內文化旅圖、西拉雅公廨文化紀錄、大內老照片電子書等。

這次在崑山科大協助，更善用數位工具，規劃一系列大內水月世界采風數位課程，包含在地自然風華遊程規劃、大內好樣手機影片製作、大內采風影音明信片設計等課程。

同時由講師帶領學員跑遍大內區，透過導覽解說、攝影教學、影音剪輯、數位美編等課程，共同製作完成「大內水月世界影音明信片組」，明信片共收錄大內赤裸龍月世界、醉仙跡、五指山、風之谷、小尖山、二溪景觀大橋等六處著名景點。除可欣賞明信片上迷人風景，更可掃描明信片背面上的QRcode即可帶您親臨六大景點現場。

特別的是，每張相片都是數位中心學員透過不同視角紀錄大內美麗風情。務農的56歲山上區許文明說，多次參加數位學習課程，累積一些心得，透過手機拍攝完成作品，還印製在明信片，既神奇又有成就感。

台南市大內數位機會中心（ＤＯＣ）開辦數位應用課程，製作發行影音明信片，還能掃描QRcode後透過影音瀏覽，今對外發表。記者謝進盛／攝影
台南市大內數位機會中心（ＤＯＣ）開辦數位應用課程，製作發行影音明信片，還能掃描QRcode後透過影音瀏覽，今對外發表。記者謝進盛／攝影
台南市大內數位機會中心（ＤＯＣ）開辦數位應用課程，製作發行影音明信片，還能掃描QRcode後透過影音瀏覽，今對外發表。記者謝進盛／攝影
台南市大內數位機會中心（ＤＯＣ）開辦數位應用課程，製作發行影音明信片，還能掃描QRcode後透過影音瀏覽，今對外發表。記者謝進盛／攝影

崑山科大 台南

延伸閱讀

遊客狂踐踏自拍 泰國「最寂寞的樹」面臨死亡威脅

阿喜深夜突爆驗到「兩條線」！穿寬鬆裝自拍網狂恭喜

hololive母公司COVER發布二創規章：烤肉頻道可營利 違規會「友善」通知

小S深夜上傳自拍影片慶44歲 和S媽通話忍不住哽咽

相關新聞

台南驚奇博物館行動列車啟動 讓小朋友歡樂過暑假

台南市教育局南瀛天文館結合水道博物館等5博物館，推出跨領域的博物館合作計畫「驚奇博物館行動列車」，今天下午在忠義國小武德...

降低農藥使用提升果品良率 台南楠西青農班長研發農業資材獲獎

台南楠西青農班長楊沁涓帶領班員與研發團隊合作，開發友善環境農業資材，除減少化學農藥使用量，還可提升果品良率、採後保存時間...

雲林國家級重要民俗「口湖牽水狀」7月5日展開 取消部分科儀

雲林縣國家級無形文化資產及重要民俗「口湖牽水狀」科儀有177年歷史，每年農曆6月7、8日舉行祭典儀式，去年是繼2003年...

黃偉哲同意去年畢業市長獎學生補拍合照 議員憂基層教師壓力大

台南市長黃偉哲周日頒獎給國中小畢業生市長獎，承諾「只要你比得出動作，市長都會陪你拍」，獲獎學生使出渾身解數擺拍出各種創意...

雲林台西排水不通、麥寮路面龜裂 縣府祭1542萬大改善

雲林縣台西鄉民權路11巷道路排水系統及麥寮鄉縣道雲1線因年久失修，分別導致村落淹水及路面嚴重龜裂，縣長張麗善今到場會勘表...

一支絕對必須接起的電話！台南防疫不為人知的暖故事

台南市議員李宗翰在臉書貼出一張電話照片上面貼著「消防局專線」，分享在台南衛生局上班的太太5月的前2周都加班到半夜回家，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。