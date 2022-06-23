雲林古坑綠色隧道攤商6至8月免付租金 攤販：一條街兩樣情

受疫情衝擊，國內觀光景點人潮銳減，古坑鄉著名綠色隧道市集人潮剩不到3成，東和、古坑、永光等3個公有零售市場生意也受影響，古坑鄉公所為體恤攤商業者，今年6月至8月免收租金，盼緩解業者負擔。但有鄉民代表擔心，有些攤販是向二房東承租，若二房東仍收租金恐對攤販無直接幫助。

鄉長沈勝騰表示，縣府原先補助攤販3成租金，但考量疫情影響，來到綠色隧道的觀光人潮減少許多，攤販生意不好做，公所決定乾脆再補助7成，讓攤販免繳租金！給業者喘息空間，也帶動經濟活絡。

承租攤販說，已承租攤位4年，疫情前每逢假日人潮都會爆滿，但疫情後人潮約減少7成，多數民眾走走看看卻不會消費，生意大受影響，營業額減少超過一半，免收租金對經營很有幫助。

但也有業者說，免租補助只有承租公有攤位才有，她們承租後方私人攤位，相隔不到5公尺，卻無法獲得補助，根本就是一條街、兩樣情。

對此，古坑鄉公所表示，承租公有攤位均可免收租金，但私人攤位因本來就沒有繳錢給公所，所以實在無法免收其租金。

也有鄉民代表擔心，雖然公所美意免收攤販租金，但有些業者向二房東承租，若二房東照常收租金，實際承租營業者恐無法獲得幫助。