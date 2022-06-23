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台南驚奇博物館行動列車啟動 讓小朋友歡樂過暑假

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局南瀛天文館結合水道博物館等5博物館，推出跨領域的博物館合作計畫「驚奇博物館行動列車」。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局南瀛天文館結合水道博物館等5博物館，推出跨領域的博物館合作計畫「驚奇博物館行動列車」。記者鄭惠仁／攝影

台南市教育局南瀛天文館結合水道博物館等5博物館，推出跨領域的博物館合作計畫「驚奇博物館行動列車」，今天下午在忠義國小武德殿啟動，下一站7月2日在南瀛天文館的「台南天文嘉年華」登場，讓孩子歡樂過暑假。

這次活動由南瀛天文館結合南科考古館、樹谷生活科學館、山上花園水道博物館及左鎮化石園區共同舉辦。市長黃偉哲表示，台南為博物館之都，共有57個博物館，有不同的主題、不同的面向，適合不同的親子活動。

他說，希望透過行動列車的巡迴，前進偏遠地區學校服務，以達教育平權目的，10套特色體驗課程更是將博物館的壓箱寶帶出博物館，不僅為博物館宣傳，也讓博物館貼近生活，與民眾產生共鳴。

今天的啟動會上，5個博物館都讓學生體驗，如南瀛天文館的「星座丟丟樂」，展現記憶力與想像力相互PK，了解生日星座的特徵與連線；樹谷生活科學館的「尋龍高手」顛覆你對恐龍的定義，還要根據題目內容找到正確的恐龍。

南科考古館的「史前樂陶陶」能了解西拉雅文化中出土陶罐的特色，並進行益智的陶棋三連線；山上花園水道博物館的「水道頭」不僅介紹水道在民生用水上的重要貢獻，還能了解二抽三送的給水機制，再來體驗工作人員是如何規畫給水路線的。左鎮化石園區的「犀世真寶」則是將鎮館之寶的早坂犀牛轉化成趣味DIY，在製作過程中可以了解到犀牛是如何遷徙到台灣。

「驚奇博物館行動列車」下一站將於7月2日在南瀛天文館的「台南天文嘉年華」登場，今年江巡迴15場次，其中安排5公益巡迴場次前進玉井、五甲、竹門、七股、北門國小等5所中心學校、走訪偏遠山區及海濱校園，並服務31所偏遠地區學校師生，預計會有3000位學生能夠同時接觸5間博物館，體驗10套特色課程，讓偏鄉學童有機會感受博物館的奧妙，燃起對博物館好奇的火花。

台南市教育局南瀛天文館結合水道博物館等5博物館，推出跨領域的博物館合作計畫「驚奇博物館行動列車」。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局南瀛天文館結合水道博物館等5博物館，推出跨領域的博物館合作計畫「驚奇博物館行動列車」。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局南瀛天文館結合水道博物館等5博物館，推出跨領域的博物館合作計畫「驚奇博物館行動列車」。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局南瀛天文館結合水道博物館等5博物館，推出跨領域的博物館合作計畫「驚奇博物館行動列車」。記者鄭惠仁／攝影

博物館 南瀛天文館 台南

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