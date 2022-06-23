雲林國家級重要民俗「口湖牽水狀」7月5日展開 取消部分科儀

雲林縣國家級無形文化資產及重要民俗「口湖牽水狀」科儀有177年歷史，每年農曆6月7、8日舉行祭典儀式，去年是繼2003年SARS疫情後二度停辦，由於目前中南部疫情仍處高原期，縣文化觀光處與金湖萬善爺廟等主辦方今天決議，今年7月5、6日登場的祭典儀式部分取消，不過民眾在配合防疫規定下，仍可入廟自由參拜。

文觀處表示，根據記載，清道光二十五年（西元1845年）農曆六月初六大雨不停，初七忽然狂風大作加上暴雨襲擊，奪走口湖、四湖沿海地區數千人性命，此後後人每年農曆6月7、8日會在口湖、四湖2鄉舉行盛大祭典，緬懷水災罹難的先民。

口湖牽水狀科儀邁入177年，歷史悠久，包括有挑飯擔祭祖靈、放水燈、牽水車藏（狀）及追思會等超度科儀，14年前登錄為雲林縣無形文化資產，2010年7月獲行政院文化建設委員會（文化部）指定國家重要無形文化資產。

文觀處說，牽水狀是當地獨特民俗，往年都吸引成千上萬民眾前往觀禮，今年在7月5日展開長達2天的祭儀，不過主辦方蚶仔寮萬善祠及下寮仔萬善爺廟經考量，決定取消相關祭典儀式，避免群聚。

另一主辦方金湖萬善爺廟則表示，除不對外開放一般民眾參與放水燈儀式，其他祭典照常舉辦，並提高防疫措施，民眾須接種3劑疫苗並向廟方登記，配合量體溫、全程戴口罩及保持社交距離才能參加。