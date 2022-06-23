快訊

恩恩案新北衛生局電話沒人接？ 局長澄清4疑點：不是唱空城計

台大生重考醫學系佔名額...口委竟認不得？ 教授這樣分析

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林國家級重要民俗「口湖牽水狀」7月5日展開 取消部分科儀

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣「口湖牽水車狀」有挑飯擔祭祖靈、放水燈及追思會等超度科儀，是後人藉以緬懷水災罹難先民的獨特民俗。圖／雲林縣政府提供
雲林縣「口湖牽水車狀」有挑飯擔祭祖靈、放水燈及追思會等超度科儀，是後人藉以緬懷水災罹難先民的獨特民俗。圖／雲林縣政府提供

雲林縣國家級無形文化資產及重要民俗「口湖牽水狀」科儀有177年歷史，每年農曆6月7、8日舉行祭典儀式，去年是繼2003年SARS疫情後二度停辦，由於目前中南部疫情仍處高原期，縣文化觀光處與金湖萬善爺廟等主辦方今天決議，今年7月5、6日登場的祭典儀式部分取消，不過民眾在配合防疫規定下，仍可入廟自由參拜。

文觀處表示，根據記載，清道光二十五年（西元1845年）農曆六月初六大雨不停，初七忽然狂風大作加上暴雨襲擊，奪走口湖、四湖沿海地區數千人性命，此後後人每年農曆6月7、8日會在口湖、四湖2鄉舉行盛大祭典，緬懷水災罹難的先民。

口湖牽水狀科儀邁入177年，歷史悠久，包括有挑飯擔祭祖靈、放水燈、牽水車藏（狀）及追思會等超度科儀，14年前登錄為雲林縣無形文化資產，2010年7月獲行政院文化建設委員會（文化部）指定國家重要無形文化資產。

文觀處說，牽水狀是當地獨特民俗，往年都吸引成千上萬民眾前往觀禮，今年在7月5日展開長達2天的祭儀，不過主辦方蚶仔寮萬善祠及下寮仔萬善爺廟經考量，決定取消相關祭典儀式，避免群聚。

另一主辦方金湖萬善爺廟則表示，除不對外開放一般民眾參與放水燈儀式，其他祭典照常舉辦，並提高防疫措施，民眾須接種3劑疫苗並向廟方登記，配合量體溫、全程戴口罩及保持社交距離才能參加。

疫情帶給全球人民的影響不亞於早年的大水災，文觀處說，天災是人類共同苦難記憶，今年牽水狀雖無法如往昔規模般舉行，但應能藉此反思「環境、生態」與人類共生間「該如何取得重要平衡」。

雲林縣「口湖牽水車狀」有挑飯擔祭祖靈、放水燈及追思會等超度科儀，是後人藉以緬懷水災罹難先民的獨特民俗。圖／雲林縣政府提供
雲林縣「口湖牽水車狀」有挑飯擔祭祖靈、放水燈及追思會等超度科儀，是後人藉以緬懷水災罹難先民的獨特民俗。圖／雲林縣政府提供
雲林縣國家級無形文化資產及重要民俗「口湖牽水狀」今年取消部分科儀，7月5、6日仍有部分祭典照常舉行。圖／雲林縣政府提供
雲林縣國家級無形文化資產及重要民俗「口湖牽水狀」今年取消部分科儀，7月5、6日仍有部分祭典照常舉行。圖／雲林縣政府提供
雲林縣「口湖牽水車狀」有挑飯擔祭祖靈、放水燈及追思會等超度科儀，是後人藉以緬懷水災罹難先民的獨特民俗。圖／雲林縣政府提供
雲林縣「口湖牽水車狀」有挑飯擔祭祖靈、放水燈及追思會等超度科儀，是後人藉以緬懷水災罹難先民的獨特民俗。圖／雲林縣政府提供

疫情 文化資產 雲林

延伸閱讀

遲一些相見是為了更美好的見面 「魔法阿媽」下半年劇場見

連續21天「2022大溪大禧」7月登場！ 攜手設計人與藝術團隊，打造主題曲、立體繪本與神將互動展覽

口湖推動文蛤廢殼活化 循環利用增加產值超閃耀

溪湖鎮大法會3年圓滿 明午前分送平安米

相關新聞

降低農藥使用提升果品良率 台南楠西青農班長研發農業資材獲獎

台南楠西青農班長楊沁涓帶領班員與研發團隊合作，開發友善環境農業資材，除減少化學農藥使用量，還可提升果品良率、採後保存時間...

雲林國家級重要民俗「口湖牽水狀」7月5日展開 取消部分科儀

雲林縣國家級無形文化資產及重要民俗「口湖牽水狀」科儀有177年歷史，每年農曆6月7、8日舉行祭典儀式，去年是繼2003年...

黃偉哲同意去年畢業市長獎學生補拍合照 議員憂基層教師壓力大

台南市長黃偉哲周日頒獎給國中小畢業生市長獎，承諾「只要你比得出動作，市長都會陪你拍」，獲獎學生使出渾身解數擺拍出各種創意...

雲林台西排水不通、麥寮路面龜裂 縣府祭1542萬大改善

雲林縣台西鄉民權路11巷道路排水系統及麥寮鄉縣道雲1線因年久失修，分別導致村落淹水及路面嚴重龜裂，縣長張麗善今到場會勘表...

一支絕對必須接起的電話！台南防疫不為人知的暖故事

台南市議員李宗翰在臉書貼出一張電話照片上面貼著「消防局專線」，分享在台南衛生局上班的太太5月的前2周都加班到半夜回家，並...

影／張麗善帶頭玩「傳說」 預告雲林下月狂吹電競風

2022雲林縣電競派對「宮廟巡迴賽」第一站上周末在六房媽斗六大北勢紅壇開打，由南北軍團奪冠，二、三名獎留嘉義和雲林，第二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。