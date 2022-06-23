黃偉哲同意去年畢業市長獎學生補拍合照 議員憂基層教師壓力大

台南市長黃偉哲周日頒獎給國中小畢業生市長獎，承諾「只要你比得出動作，市長都會陪你拍」，獲獎學生使出渾身解數擺拍出各種創意姿勢，引起回響，去年畢業生因疫情沒有實體畢業典禮也取消和市長合照，家長紛紛留言希望補拍，黃偉哲從善如流同意補拍，教育局透過學校協助通知徵詢家長意願，但議員卻認為教育局發文要學校導師找學生意願作法有爭議。

議員林易瑩和許又仁在議會自由發言時間也關切市長獎頒獎補拍事宜，指教育局周三通知給學校周五就要回覆，雖是市長的美意但不應該把工作壓在基層教師身上，且通知函沒有給家長時間和地點，可能還要聯絡再第二次，去年畢業班老師有無在同一校，教育局要體諒老師已經夠忙夠累；許又仁也說，市府可開放一個時間讓家長自願帶孩子過來拍照，不用勉強。

教育局長鄭新輝表示，去年畢業班市長獎學生因疫情影響無法親自與市長合影，今年看到市長獎畢業生可以和市長合照，覺得很羨慕，因此本周陸續有家長和學生於市長臉書留言，希望市長能讓他們的小孩圓夢，有機會可以和市長補拍合影留念。

鄭新輝說，表示，為了掌握有意願和市長補拍的市長獎學生人數，因此才請原畢業班的老師協助轉知訊息，以便後續可以安排場次，出發點是為了幫學生圓夢，屬自願性質，如果過程中各校因時空變遷，學校或老師覺得通知有困難，教育局會尊重各校的處理方式。