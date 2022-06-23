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雲林台西排水不通、麥寮路面龜裂 縣府祭1542萬大改善
雲林縣台西鄉民權路11巷道路排水系統及麥寮鄉縣道雲1線因年久失修，分別導致村落淹水及路面嚴重龜裂，縣長張麗善今到場會勘表示，已籌措1542萬元，將台西排水系統改為U型溝並加蓋，也會刨鋪並拓寬雲1線路面，銜接既有橋面，7月中開工，9月底就可完工。
台西鄉長林芬瑩說，臺西鄉民權路11巷道路排水系統溝渠老舊破損，排水不易，溝面寬大無蓋，去年0802瞬間豪大雨造成台西、海北及海口3個村落嚴重水災，盼縣府提升排水功能。
張麗善說，原先台西鄉排水系統ㄩ型溝排水功能不彰，將改為U型溝，改善排水問題，並在U型溝上加蓋，以此增加路面寬度，讓消防車能過得去，也會設置陰井，方便抽取加蓋溝渠的泥砂、清理溝渠，維護排水功能。
麥寮鄉長蔡長昆說，雲1線是麥寮鄉連結南北的重要道路，但雲1線西側路面因年久失修，已粒料分離、嚴重龜裂，且路面寬度只有3公尺，與銜接的6公尺寬橋面不符，易在會車時發生危險。
張麗善表示，雲1線因路面AC粒料脫離、龜裂，會重新刨鋪，也會將原先3公尺寬路面拓寬至6公尺，銜接既有6公尺寬橋面，提升民眾交通安全，並感謝林姓地主無私捐出土地，讓工程順利進行。
工務處副處長廖政彥說，臺西鄉民權路11巷道路排水改善工程，將ㄩ型溝改為U型溝，增強排水能力，並在U型溝上加蓋增加路寬，以及改善重力式擋土牆，總改善長度約320公尺，由公所提報改善計畫，縣府核定總經費1380萬元。
廖政彥也說，麥寮鄉雲1線西側道路路面改善工程，拓寬路面至6公尺，改善總長300公尺、總經費162萬元，由公所自行發包，預計7月中進場施工，工期45日曆天，9月底就可完工。
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