快訊

憂猴痘來襲…疾管署公告為第二類法定傳染病 24小時內需通報

1歲男嬰急救中！兩30多歲男都打完三劑 發病三天內死亡

直播／本土今增4萬8283例、死亡166人 整體疫情下降7.5%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一支絕對必須接起的電話！台南防疫不為人知的暖故事

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員李宗翰在臉書分享一張貼著「消防局專線」的電話照片，台南衛生局說明就是消防局和衛生局之間的專線，也是一支絕對必須接起的電話。圖／台南市議員李宗翰臉書
台南市議員李宗翰在臉書分享一張貼著「消防局專線」的電話照片，台南衛生局說明就是消防局和衛生局之間的專線，也是一支絕對必須接起的電話。圖／台南市議員李宗翰臉書

台南市議員李宗翰在臉書貼出一張電話照片上面貼著「消防局專線」，分享在台南衛生局上班的太太5月的前2周都加班到半夜回家，並說過在衛生局的5樓，晚上23點以前電話永遠都在響。沒有在響的時候，是所有人都在講電話，已經沒有電話可以響了。

唯一例外的是其中一支電話，上面被貼了紙條，標示著絕對必須接。即便大家都在服務民眾，那支電話一響，也必須要有人想辦法馬上抽身接起來。那支就是消防局和衛生局之間的專線。每個晚上，衛生局股長級以上的長官們輪班打電話關心確診民眾時，一定會留2至3位資歷更豐富的長官，專門處理緊急就醫。最受關注的就是高燒不退6歲以下確診孩童。

議員李宗翰在臉書PO文分享防疫人員的辛苦過程，獲得不少回響，李宗翰說，台南或許很多時候沒有「獨步全台」的華麗宣傳，「但台南從疫情沒有到高峰時，就已經衛生局有24小時3班制輪班的居家照護中心和防疫專線」、「甚至小夜班和大夜班都是衛生局主管優先排班」，之後隨著確診者增加，更是衛生局全體同仁輪流打電話關心上千名確診民眾。

台南市衛生局說明從4月26日啟用「居家照護服務中心」，健康照護專線24小時由專人接聽，近2個月時間，股長以上到局長層級，皆全力投入輪值大小夜班，其中，被衛生局內部稱為「這是一支絕對必須接起的電話」，話機貼著5個大字「消防局專線」，正是衛生局與消防局的專線電話，衛生局特別把這支電話的來電設定為尖銳響聲，提醒在場輪值工作人員，緊急案件進線絕對不能漏接。

衛生局醫事科長彭麗玲說，該支「消防局專線」安排專人輪值，當專線來電響起，就代表確診個案有就醫需求，接線者會開始評估個案危急狀況，接著聯繫就近的責任醫院以及評估醫療量能是否足夠等因素，若是小於1歲的小小孩則優先送往成大和奇美醫學中心，孕婦則送往4家設有綠色通道的專責醫院，「大家每次輪值都繃緊神經，確保需緊急送醫的確診個案都能盡速就醫」。

衛生局表示，進線民眾通常很緊張或是確診很不舒服，接線的工作人員都能同理心去傾聽並給予幫助，而大多數台南市民都很善良，聽到民眾在電話掛斷前說聲肯定的感謝時，「第一線防疫人員就算再累，都會覺得值得」。

「疫情讓大家必須保持距離，但也一起努力抗疫打破藩籬。」衛生局主秘陳淑娟說，很感謝衛生局以外的局處包括警消、民政、社政、智慧城市辦公室等單位齊心努力，像為降低台南高原期導致防疫專線爆量，智慧城市辦公室率先創設「台南市政府健康共照雲」、「台南快疫通」、「台南宅照護」等便民系統，及早導入智慧科技成為抗疫有力工具，「謝謝市府這一群穩住情緒、盯緊目標、鍥而不捨的夥伴共同努力」。

衛生局 台南 居家照護

延伸閱讀

槍殺天道盟前分會長 槍手一審遭判19年6月徒刑

張嘉玲感謝警察防疫辛勞 募集企業捐中和分局千組快篩

劉米山控蔡宗翰「詐術」要求暫緩提名 民進黨團力挺

台南再增2議員確診 累計6議員染疫

相關新聞

搶先看南美館殭屍 黃偉哲：驚悚程度應比不上18層地獄

台南美術館策畫的「亞洲的地獄與幽魂」特展即將在25日開展，在官方臉書提前曝光「殭屍」照引發轟動，廣大民眾支持還敲碗要求午...

一支絕對必須接起的電話！台南防疫不為人知的暖故事

台南市議員李宗翰在臉書貼出一張電話照片上面貼著「消防局專線」，分享在台南衛生局上班的太太5月的前2周都加班到半夜回家，並...

移居嘉義優點 調查：產業前景佳、物價便宜、房價合理

根據1111人力銀行的調查，有高達六成四的上班族對於移居南部充滿嚮往，其中包含「未來有規劃」43.7%，另外正「積極準備...

雲林台西排水不通、麥寮路面龜裂 縣府祭1542萬大改善

雲林縣台西鄉民權路11巷道路排水系統及麥寮鄉縣道雲1線因年久失修，分別導致村落淹水及路面嚴重龜裂，縣長張麗善今到場會勘表...

影／張麗善帶頭玩「傳說」 預告雲林下月狂吹電競風

2022雲林縣電競派對「宮廟巡迴賽」第一站上周末在六房媽斗六大北勢紅壇開打，由南北軍團奪冠，二、三名獎留嘉義和雲林，第二...

嘉義縣工作機會數成長25% 大成、佐登妮絲進駐大舉徵才

根據1111人力銀行的「農工大縣正在實現」上班族前進嘉義調查顯示，在近年來積極轉型為「農工大縣」的成果下，在受訪上班族心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。