影／張麗善帶頭玩「傳說」 預告雲林下月狂吹電競風

2022雲林縣電競派對「宮廟巡迴賽」第一站上周末在六房媽斗六大北勢紅壇開打，由南北軍團奪冠，二、三名獎留嘉義和雲林，第二站本周日移師斗南鎮安宮舉行，決賽下月9、10日登場，縣府今天首曝光當日精彩賽事及園遊會活動。

縣長張麗善、副縣長謝淑亞、縣政總顧問張清良、工策會總幹事張耀文與新聞處長羅楚東等人，今天出席電競派對宣傳活動。張麗善說，雲林縣「與時俱進」，雖然是六都以外首次舉辦大型電競賽事，但已成功吸引不少年輕人關注和參與。

張麗善說，活動全程免費入場，整體賽事祭出總獎金38萬元，預選賽6月26日進入第二場，決賽戰火將在7月9、10日雲林縣立體育館展開，由專業主播、賽評現場直播，並會在「雲林縣電競派對」臉書粉絲團轉播，民眾可選擇到現場或遠端觀賽，共感電競刺激氛圍。

決賽除有精彩戰況，還有結合電競產業及在地特色的文創複合式園遊會，知名選秀節目「聲林之王」人氣空姐歌手徐樂芸、堅強女聲陳柔安、吟唱詩人邱軍、人氣女聲陳思綾等輪番登台演出，知名Coser緹菈、雨童、可樂氣泡姬、芳芳也會到場與電競迷同樂 ，一站式滿足民眾觀賽體驗，參加抽獎還有機會帶走多達800種的好禮。

此次活動跨學界與弘光科技大學合作，由該校培訓人才專責賽事轉播及賽評，多媒體遊戲發展與應用系主任黃建基說，一般刻板印象認為「電玩等於電競」，但其實電競是專業運動，透過教育盼藉產官學力量，挖掘、培訓好人才。