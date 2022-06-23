台南山區旅遊資訊站變身 梅嶺資訊站推藝文展覽

西拉雅國家風景區管理處深化旅遊資訊站功能，將整修完成的台南楠西梅嶺資訊展改造推出藝文展覽，希望讓梅嶺風景區多一處可休憩優質空間。

梅嶺資訊站本月12日起推出李美玲80-風華歲月油畫個展及沈子真鐵雕個展。一生從事教育工作的李美玲參加過無數次展覽，年過80的她生平第一次油畫個展選在在梅嶺資訊站展出，而沈子真以早年農器為素材，透過敏銳觀察與獨特組合邏輯傳達對於人生思索，不少遊客走入欣賞作品之際，都忍不住讚說，整修後的梅嶺資訊站，不收門票，更多了不少藝術fu。

西拉雅國家風景區管理處長徐振能表示，梅嶺資訊站是提供遊客旅遊資訊地方，前年資訊站重新整修，思考如何進一步創新作為，在維持應有功能下希望跳脫制式框架，整修時就以藝文展出為規畫構想，針對燈光、天花板及動線精心設計，賦予資訊站多元功能。