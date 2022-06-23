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台南山區旅遊資訊站變身 梅嶺資訊站推藝文展覽

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
整修後的西拉雅風景區管理處梅嶺資訊站推展覽，增添濃濃藝術風。圖／西拉雅風景區管理處提供
整修後的西拉雅風景區管理處梅嶺資訊站推展覽，增添濃濃藝術風。圖／西拉雅風景區管理處提供

西拉雅國家風景區管理處深化旅遊資訊站功能，將整修完成的台南楠西梅嶺資訊展改造推出藝文展覽，希望讓梅嶺風景區多一處可休憩優質空間。

梅嶺資訊站本月12日起推出李美玲80-風華歲月油畫個展及沈子真鐵雕個展。一生從事教育工作的李美玲參加過無數次展覽，年過80的她生平第一次油畫個展選在在梅嶺資訊站展出，而沈子真以早年農器為素材，透過敏銳觀察與獨特組合邏輯傳達對於人生思索，不少遊客走入欣賞作品之際，都忍不住讚說，整修後的梅嶺資訊站，不收門票，更多了不少藝術fu。

西拉雅國家風景區管理處長徐振能表示，梅嶺資訊站是提供遊客旅遊資訊地方，前年資訊站重新整修，思考如何進一步創新作為，在維持應有功能下希望跳脫制式框架，整修時就以藝文展出為規畫構想，針對燈光、天花板及動線精心設計，賦予資訊站多元功能。

徐振能說，楠西區梅嶺是西拉雅國家風景區中觀光資源集中，饒富吸引力觀光景點，許多遊客都是為梅子雞風味餐及完善步道而來，近來梅嶺如「景美是吉」營造用餐環境及窗外視覺景觀餐廳，顯示梅嶺風景區開始朝多元發展，梅嶺資訊站策展人劉贏老師是資訊站承租人也是藝文界人士，希望公私異業結合下，帶給遊客多元而豐富遊程體驗，也會持續邀請藝術家辦理藝文展覽，提供遊客寓教於樂遊程體驗。

整修後的西拉雅風景區管理處梅嶺資訊站推展覽，增添濃濃藝術風。圖／西拉雅風景區管理處提供
整修後的西拉雅風景區管理處梅嶺資訊站推展覽，增添濃濃藝術風。圖／西拉雅風景區管理處提供

國家風景區 台南 承租人

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