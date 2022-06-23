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搶先看南美館殭屍 黃偉哲：驚悚程度應比不上18層地獄
台南美術館策畫的「亞洲的地獄與幽魂」特展即將在25日開展，在官方臉書提前曝光「殭屍」照引發轟動，廣大民眾支持還敲碗要求午夜場，但連日來也有反對意見灌爆台南美術館粉專，要求撤展並抨擊是「怪力亂神、傷風敗俗」。市長黃偉哲昨天提前參觀佈展情況，爆雷透露「藝術高於驚悚」。
黃偉哲說，展覽有正反聲音，這是多元社會的現象，這是法國凱布朗利博物館借展，在世界已辦了好幾場，在外國天主教和基督教的社會都可以接受，現在來到台灣台南尊重藝術文化的表現，宗教團體的疑慮也應該去除，目前疫情嚴重從正面方向去理解，從藝術文化而非從鬼怪的角度。
但黃偉哲也提醒，家長帶小孩去看也要注意，不要出現不舒服，現場也提供天壇的平安符供夜間場民眾索取，雖不是市政府舉辦，但尊重南美館做為獨立的藝術法人，尊重藝術家和專家所做的決定。至於他看過的感覺，黃偉哲說並沒有想像驚悚，但可能是還沒有佈展完成，但以電視分級應是輔導級，藝術感高於驚悚感，若是要看血淋淋的可到麻豆代天的十八層地獄還比較驚悚。
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