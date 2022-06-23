最美飯店老總離世 慶生音樂會成追思音樂會藏洋蔥

南投溪頭米堤飯店總經理李麗裕20日病故各界不捨，據知，與李相識逾50年的張兆榮醫師，今年初獲知其癌症復發曾向李麗裕提及辦70歲生日音樂會未獲同意，張兆榮與友人決定8月4日李冥誕時，在米堤改辦追思音樂會，用李生前最愛的音樂送別故友。

出身嘉義布袋的李麗裕，事業版圖跨紡織、不動產、建築、機電、飯店、教育、觀光休閒，數十年回饋故鄉不中斷。生前將經營的南投溪頭米堤飯店，獲選為「全國最美飯店」殊榮，李的驟逝，周遭親友都相當難過與不捨。

目前是台南新營文華婦產科院長張兆榮與李麗裕54年前因在嘉義市讀書租屋而成室友，張當時讀嘉義高中初三，李麗裕是輔仁中學高一生，累積50多年情誼。

據知，張兆榮從小原立志要當音樂家，踏上行醫對音樂仍不忘情，長期不吝贊助、提拔音樂潛能學子，在地方傳為美談。

張兆榮目前也是國際獅子會300-D1總監，難捨好友離世，張21日凌晨輾轉難眠，動筆回顧彼此數十年來相處點滴，也跟一些獅友們分享，內容讓不少人鼻酸。

張兆榮以「張兆榮、李麗裕的生死之交與音樂之旅」為名披露點滴；他說，今年初獲知李癌症復發且轉移就驚覺不太秒，就跟李總（李麗裕）建議在米堤飯店辦一場他的70歲生日音樂會，打算邀請李曾贊助的音樂家來演出，但未獲同意。得知噩耗，便有好友提議舉辦追思音樂會，且有多位年輕音樂家響應，令人感動。

張兆榮細數跟李麗裕10年來國內外音樂驚奇旅程；曾在英國愛丁堡欣賞音樂節，兩人為欣賞當晚軍樂隊(Tattoo)表演，花1萬台幣僱用計程車來回，演出時還遇到下雨，到了倫敦，帶李到亞伯特王子廳欣賞逍遙音樂會，散場後叫不到計程車回旅館。

兩人也曾要去台南仁愛之家欣賞音樂人盧易之「帶著音樂去旅行」行動音樂車，李總開著勞斯萊斯一路飆車，半路被警員攔下還要警員快點開單，最後到達來不及，但盧易之還是把鋼琴重新放到舞台彈了兩首蕭邦的曲子，李總大為感動，招待全團晚餐，且一路提拔，這些都是兩人音樂驚奇之旅。