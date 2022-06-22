西班牙國慶活動首移師台南 與奇美博物館合作舉辦

西班牙商務辦事處長 Eduardo Euba與奇美博物館長許家彰偕相關人員，今天一同拜訪台南市政府，邀請市長黃偉哲參加10月份由雙方所合辦的西班牙國慶活動，西班牙在台灣的國慶活動首度移師台南舉辦，黃偉哲大表支持！

黃偉哲送上台南正當季的愛文芒果。他表示，台南有傲人的美食、水果及宗教文化，希望未來有機會開啟台南與西班牙在農業、文化及科技等面向的交流，並歡迎處長常來台南體驗古都的迷人之處。

黃偉哲也藉此機會邀請Euba處長及許家彰館長在2024年，即台南建城滿400年時，一同在台南紀念這歷史上特別的一刻。

Euba處長表示，他非常榮幸能與奇美博物館合作，讓辦事處能夠在文化古都台南，慶祝西班牙的國慶日，期待屆時能與黃市長及台南市民同歡。他並大讚台南的芒果美味可口，對於台南的優質農特產品深感驚奇。