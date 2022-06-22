台南新門戶！南台南副都心地上權招商辦說明會

台南市長黃偉哲今天率地政局團隊，在台南香格里拉飯店舉辦「台南市南台南副都心車站專用區、商業區及住宅區設定地上權案」招商說明會，針對計畫內容、投資利基、投資規範及招商條件等進行說明，吸引建設業、金融保險業、旅宿業、商業經營業者等近30家廠商代表到場交流意見，展現高度投資興趣，預計今年8月正式公告招商，相關投資資訊可到台南市政府地政局網站（https://land.tainan.gov.tw/）查詢。

黃偉哲表示，南台南副都心地區為南市府積極推動的重點發展地區，未來台鐵南臺南車站於2026年完工啟用後，勢必能夠與既有的文化、教育、藝術與商業的資源互相銜接串聯，推動南台南新都心、新生活圈的形成，成為台南發展的新門戶，期盼透過公開招商說明，吸引各優質廠商加入投資行列，共同促進南台南副都心整體發展。

地政局長陳淑美指出，本案位在台南市東區的南台南站副都心第一期區段徵收開發區，區內有以生態聞名的巴克禮公園第二期，周邊包含文化中心、市立醫院、崇德市場商圈等便利生活機能，還有國立科學教育體驗未來館、新都心社會住宅、台南捷運紅線與藍線等。

陳淑美說本案招商基地可預留牆板通達南台南車站、及先進運輸系統車站通廊，引入通勤人潮，另本案要求廠商無償提供社會局托嬰中心空間，增加公益性，托育家長衍生的商業需求，也可和本基地商業機能互相呼應，未來前景可期。