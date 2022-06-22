西班牙國慶活動 10月奇美博物館登場

西班牙商務辦事處與奇美博物館10月推出「西班牙在奇美」國慶活動，西班牙商務辦事處長Eduardo Euba今天與奇美博物館長許家彰邀請市長黃偉哲參加，黃偉哲表示歡迎並全力支持。

台南市政府下午發布新聞稿指出，西班牙以航海家哥倫布到達美洲大陸的日子10月12日為國慶日，今年西班牙商務辦事處與奇美博物館合作推出「西班牙在奇美」國慶慶祝活動，預計將有音樂會、展覽等系列活動。

黃偉哲在會談時獻上對活動的祝福，還準備台南愛文芒果招待來訪貴賓，Eduardo Euba大讚台南芒果美味可口，對台南優質農產品留下深刻印象。

黃偉哲表示，台南有傲人的美食、水果及宗教文化，希望未來有機會開啟台南與西班牙在農業、文化及科技等面向交流，並歡迎Eduardo Euba常到台南體驗古都的迷人之處。

Eduardo Euba表示，此次與奇美博物館合作，讓辦事處能在文化古都台南慶祝西班牙國慶日，期待屆時能與黃偉哲及台南市民同歡。