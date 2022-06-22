快訊

獨／綠營下周徵召陳時中選北市？ 親近人士：機會很大

獨／沒脫產、哭窮 許藍方現身親曝為何戶頭只剩7千

炫富女遭羈押秒問「有吃的嗎？」 酒駕害命卻吃飽睡好

西班牙國慶活動 10月奇美博物館登場

中央社／ 台南22日電

西班牙商務辦事處與奇美博物館10月推出「西班牙在奇美」國慶活動，西班牙商務辦事處長Eduardo Euba今天與奇美博物館長許家彰邀請市長黃偉哲參加，黃偉哲表示歡迎並全力支持。

台南市政府下午發布新聞稿指出，西班牙以航海家哥倫布到達美洲大陸的日子10月12日為國慶日，今年西班牙商務辦事處與奇美博物館合作推出「西班牙在奇美」國慶慶祝活動，預計將有音樂會、展覽等系列活動。

黃偉哲在會談時獻上對活動的祝福，還準備台南愛文芒果招待來訪貴賓，Eduardo Euba大讚台南芒果美味可口，對台南優質農產品留下深刻印象。

黃偉哲表示，台南有傲人的美食、水果及宗教文化，希望未來有機會開啟台南與西班牙在農業、文化及科技等面向交流，並歡迎Eduardo Euba常到台南體驗古都的迷人之處。

Eduardo Euba表示，此次與奇美博物館合作，讓辦事處能在文化古都台南慶祝西班牙國慶日，期待屆時能與黃偉哲及台南市民同歡。

台南 西班牙 奇美博物館

延伸閱讀

藍營議員要求「除三害」 黃偉哲：給證據一定辦

龍崎掩埋場爭議 時力、環團籲黃偉哲讓水保計畫失效

市長獎陪你拍！黃偉哲：去年市長獎可補拍歡迎學生挑戰

提振傳統市場買氣 台南推「1集2戳3抽」 頭獎電動機車

相關新聞

注意！這種快篩劑不能公開發放 違者最高可罰1千萬元

台南市議員蔡淑惠今天在議會拿出某企業捐贈的快篩劑，她詢問衛生局，這些沒有中文標示的快篩劑能不能公開贈送？衛生局長許以霖表...

協助狹小巷弄救災 台南加油站打掉26公尺圍牆獲表揚

台南市中油永成加油站緊鄰狹小巷弄，負責人林榮宗考量狹小巷弄消防救災不易，主動將加油站長約26公尺圍牆打掉，方便消防車進出...

1111人力銀行調查上班族移居嘉義優點 這項比例最高

1111人力銀行為了解上班族移居嘉義意向，設計「農工大縣正在實現」上班族前進嘉義問卷，針對求職會員進行網路調查，結果顯示...

藍營議員要求「除三害」 黃偉哲：給證據一定辦

台南市議員蔡育輝、李中岑聯手質詢時要市長黃偉哲清除身邊的三害，其中點名樂活基金會包市府招標案，市庫通黨庫社會觀感不好，黃...

品嘗正當時！南市國產蜂蜜評鑑今揭曉 選出特等獎14人

台南市今年度蜂蜜評鑑比賽，今在東山區農會舉行複評 ，評選出特等獎黃聖恩等14名蜂農蜂蜜，市府農業局說，這次參加蜂蜜評鑑全...

雲林25餐飲店供應待用餐 需要者「認標、點A餐」

雲林縣不少餐廳受疫情影響生意慘淡，餐廳老闆曾紹威說「餐還是要煮」，尤其多的是最基層家庭有三餐問題，「助人要緊」今聯盟同業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。