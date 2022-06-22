協助狹小巷弄救災 台南加油站打掉26公尺圍牆獲表揚

台南市中油永成加油站緊鄰狹小巷弄，負責人林榮宗考量狹小巷弄消防救災不易，主動將加油站長約26公尺圍牆打掉，方便消防車進出救災。台南市消防局長李明峯，今天下午5點多到加油站頒發感謝紀念獎座給林榮宗，謝謝他的善行義舉。

台南市南區永成路是南區主要幹道之一，其中各式工廠林立，林榮宗在永成路二段828號經營中油加盟加油站，一般而言，加油站為了讓加油的駕駛有更好的服務感受，會希望有足夠的腹地。

不過，林榮宗所經營的加油站正好鄰近一條狹小巷弄，市議員林美燕及南區建南里長江勝雄共同牽線提及狹小巷弄搶救不易，林榮宗毫不遲疑地答應，主動將加油站長約26公尺圍牆打掉內縮，讓消防車更能順利通行，有助提昇搶救時效。

為感謝林榮宗善行，李明峯今天到加油站頒發感謝紀念獎座給林榮宗， 並表示，秉持市長黃偉哲理念，重申全民社會安全，消防局感謝市議員林美燕關心，以及林榮宗先生的付出，讓市民的生命財產更安全。