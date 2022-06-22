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1111人力銀行調查上班族移居嘉義優點 這項比例最高

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖（右三），下午在台大醫院國際會議中心舉辦問卷結果公布記者會，會同嘉義設廠的佐登妮絲副總經理陳春安、大成集團副總裁韓家寅共同公開數據，縣長翁章梁（左三）到場。圖／嘉縣府提供
1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖（右三），下午在台大醫院國際會議中心舉辦問卷結果公布記者會，會同嘉義設廠的佐登妮絲副總經理陳春安、大成集團副總裁韓家寅共同公開數據，縣長翁章梁（左三）到場。圖／嘉縣府提供

1111人力銀行為了解上班族移居嘉義意向，設計「農工大縣正在實現」上班族前進嘉義問卷，針對求職會員進行網路調查，結果顯示有高達6成4的上班族對移居南部充滿嚮往。

其中包含「未來有規畫」43.7%，另外正「積極準備中」20.0%，而曾經住過南部的上班族，對移居的嚮往程度最高，進一步從不同年齡層交叉分析，結果發現31到45歲青壯年南遷意願最高。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖，下午在台大醫院國際會議中心舉辦問卷結果公布記者會，會同嘉義設廠的佐登妮絲副總經理陳春安、大成集團副總裁韓家寅共同公開數據，縣長翁章梁到場。

上班族對移居嘉義列出幾項優點：「生活成本低」59.1%、「物價便宜」54.5%、「房價合理」40.8%、「產業前景佳」39.5%、「就業機會逐年增加」35.4%，因為物價、生活成本較低，讓上班族給在嘉義縣生活的壓力打了46分。

調查發現，吸引上班族前往嘉縣就業最大吸力是「創造就業機會」62.0%、其次依序為「便利交通」51.2%、科學園區進駐50.0%、協助青年就業/成立青創基地40.8%及工業區轉型升級29.1%。

問卷調查時間自5月12日到6月2日，隨機抽樣1434份，信心水準95%，誤差值為正負2. 6個百分點。

1111人力銀行數據資料庫顯示，嘉縣工作機會數持續增長，縣府與1111合作推出「嘉義縣產業徵才專區」，涵蓋嘉義在地將近1萬個工作機會數，和去年同期相比成長幅度高達25％。

嘉義 上班族

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