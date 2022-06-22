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雲林25家店發起愛心待用餐 張麗善響應認捐

中央社／ 雲林縣22日電

有感於疫情造成經濟衰退，許多人生活面臨困境，雲林在地青年協會及莿桐國際青年商會發起待用餐推廣活動，已有25家店加入愛心行列，雲林縣長張麗善等人今天率先響應認捐。

雲林在地青年協會今天舉辦待用餐據點發布記者會，張麗善、斗六市長林聖爵等人到場見證，希望能幫助到需要的人，帶給雲林縣更多溫暖。張麗善和林聖爵更率先響應捐出100份待用餐，希望可以拋磚引玉，號召更多人一起做善事。

張麗善指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊之下，許多人面臨三餐困頓，感謝雲林在地青年協會及莿桐青年商會率先發起待用餐活動，提供餐點給需要的民眾取用，讓他們不必焦慮、恐慌沒東西吃，

張麗善提到，目前有25家店參與，每家店每天提供5份餐點，不過店家集中在山線，希望海線也能有店家加入響應。

活動共同發起人曾紹威以自己的店營收為例，疫情之下營業額也下滑，甚至一個月不到新台幣60萬元，員工薪資逾100萬元，入不敷出。但他想到有許多人在疫情之下失業，甚至三餐不濟，因此他與朋友們發起待用餐活動，希望透過青年的力量幫助更多需要被幫助的人。

待用餐示範店家老闆王嘉斌表示，民眾只要向櫃台說要一份A餐，店家就會提供1份免費餐點。櫃台也會隨時呈現每天還有多少份待用餐點可以取用，店家不會要求看證件，但希望民眾能珍惜店家無私的愛心，把愛心留給真正需要的人。

雲林在地青年協會強調，不對外進行勸募，如果有善心人士想共襄盛舉可直接向待用餐店家洽詢，或在臉書（Facebook）搜尋「雲林愛心待用餐」並留言，將有專人聯繫。

青年 雲林 張麗善

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