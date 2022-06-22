品嘗正當時！南市國產蜂蜜評鑑今揭曉 選出特等獎14人

台南市今年度蜂蜜評鑑比賽，今在東山區農會舉行複評 ，評選出特等獎黃聖恩等14名蜂農蜂蜜，市府農業局說，這次參加蜂蜜評鑑全數通過抗生素及農藥殘留檢驗，消費者可安心飲用。

東山區農會總幹事余淑琴表示，今年參賽蜂蜜共計46件，評分項目包含澱粉酶活性值20分、HMF（羥甲基糠醛）10分、色澤15分、香氣25分、風味30分，邀請苗栗區農業改良場助理研究員陳本翰、台灣養蜂協會秘書長吳輝虎、國立虎尾科技大學生物科技系教授彭及忠、中興大學昆蟲學系助理教授吳明城、蜂蜜CNS審議委員張世揚等5人擔任複評委員，依據總成績選出特等獎及頭等獎，將擇期舉行頒獎活動。

農業局長李建裕表示，南市養蜂戶數及箱數逐年增加，今年養蜂戶數219戶、蜂箱數4萬527箱，較去年增加11戶1萬3851箱，蜂箱數大幅提升52%。蜂箱數約占全台19.81%，總產量約1945公噸，年產值約4.83億元，產銷班現有18班，班員234人。養蜂戶數、飼養箱數、產量、產值、產銷班數與班員數皆為全台第一，已有21位蜂農取得蜂蜜產銷履歷驗證。

評鑑結果揭曉，特等獎、頭等獎名單如下：

特等獎：黃聖恩、何育忠、姜承瑭、莊朝強、黃宸柔、徐基津、蔡勝貿、田宗益、田偉志、江文仁、李宗銘、王川華、黃國展、吳美秋等14人。