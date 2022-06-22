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雲林25餐飲店供應待用餐 需要者「認標、點A餐」

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣鐵板燒、火鍋、燒烤、雞蛋糕、自助餐、素食等25家餐飲店今起供應待用餐，領取民眾循標章到店領餐，向櫃檯告知「領取A餐」即可。記者陳苡葳／攝影
雲林縣鐵板燒、火鍋、燒烤、雞蛋糕、自助餐、素食等25家餐飲店今起供應待用餐，領取民眾循標章到店領餐，向櫃檯告知「領取A餐」即可。記者陳苡葳／攝影

雲林縣不少餐廳受疫情影響生意慘淡，餐廳老闆曾紹威說「餐還是要煮」，尤其多的是最基層家庭有三餐問題，「助人要緊」今聯盟同業發起待用餐，每店每日5份，有需要的人到合作店家說「我要A餐」即可領取。

曾紹威說，疫情爆發2年多，餐飲店家最有感，今年雖沒三級警戒，但生意比去年同期大跌7成，尤其母親節檔期最明顯，整體業績不到3成，大家都在苦撐，撐不下去只能關門大吉，他目前都還未實施減班，但若狀況沒好轉，下月起就會考慮，舒緩營運困境。

曾紹威今天與鐵板燒、火鍋、燒烤、雞蛋糕、自助餐、素食等25家餐飲店合推待用餐，縣長張麗善為店家貼上識別標章，提醒民眾領取前認明標誌，向店家櫃檯「點A餐」即可。

曾紹威說，各店會依其主要營業時段供餐，因過去單店店家都個別做過待用餐，但亂象很多，「有人領了餐點，會再重新排隊領一次」，造成重領現象，影響真正需要的人，因此店家會視情況彈性配量，讓真正需要者領餐，同時適度拒絕過度領取情形。

曾紹威表示，此次待用餐由在地青年協會發起，但組織不接受募款，以平台媒介有志加入待用餐的店家一起做公益，目標100家，另有意願支持餐點的民眾，也可向相關店家洽詢，或在「雲林愛心待用餐」臉書留言，將有專人聯繫。

扶助千戶家庭的雲林家扶中心說，疫情下捐款少，不過物資仍未中斷，但因許多家庭靠打零工維生，多數人面臨失業、減班，甚至小朋友在家遠距上課需要備餐等，相對需求量大，目前最缺白米、麵條、罐頭、沐浴乳、洗髮精、麥片等，希望社會持續協助。

雲林縣有25家餐飲店今起供應待用餐，縣長張麗善（後排中）今天授予店家待用餐標章。記者陳苡葳／攝影
雲林縣有25家餐飲店今起供應待用餐，縣長張麗善（後排中）今天授予店家待用餐標章。記者陳苡葳／攝影
雲林縣不少餐廳受疫情影響生意慘淡，但有25家業者轉念供應「待用餐」幫助有三餐問題的基層家庭。記者陳苡葳／攝影
雲林縣不少餐廳受疫情影響生意慘淡，但有25家業者轉念供應「待用餐」幫助有三餐問題的基層家庭。記者陳苡葳／攝影

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