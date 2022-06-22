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龍崎掩埋場開發案爭議 南市府：捍衛自然地景停止開發

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南「龍崎牛埔惡地自然保留區」及「龍崎牛埔惡地地質公園」自然地景示意圖。圖／台南市府提供
台南「龍崎牛埔惡地自然保留區」及「龍崎牛埔惡地地質公園」自然地景示意圖。圖／台南市府提供

爭議逾10年的龍崎掩埋場開發案，由經濟部主導開發，水土保持計畫民國99年核定後，支持與反對意見衝突不斷，台南市長黃偉哲上任第一份公文即批示，停止掩埋場在龍崎月世界開發，以展現捍衛鄉土保護自然地景的決心，去年年7月30日正式公告指定為台南市定自然地景，成為台灣首座同時具自然保留區及地質公園的自然地景。

市府表示，行政院長蘇貞昌民國108年2月19日在立法院宣布：「經濟部核發的輔導設置文件在民國108年3月10日到期後不會再展延」，也就是永久終止，未來不可能再做垃圾場，台南市政府配合行政院不再展延的政策，函文通知業者歐欣公司「水土保持計畫及其水土保持施工許可證」於民國108年3月10日失其效力，因歐欣公司對該函不服，於109年2月10日提起訴願，民國109年5月29日市府訴願會駁回。

市府指出，龍崎掩埋場開發案的水土保持計畫及水土保持施工許可證，依「水土保持計畫審核監督辦法」規定已於民國108年3月10日失其效力，另開發範圍內部分土地已於民國110年7月30日正式公告指定「龍崎牛埔惡地自然保留區」及「龍崎牛埔惡地地質公園」為台南市定自然地景，且歐欣公司與退輔會土地租約已在民國110年底到期，因開發範圍已變更，歐欣公司已無法依原核定水土保持計畫進場施工。台南市政府將持續捍衛自然地景，避免自然地景遭不當開發破壞。

台南市長 行政院

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