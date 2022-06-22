台南議員爆臥床長輩確診「被棄顧」 社會局：查明就罰

台南市議員蔡育輝、蔡淑惠、李中岑三人穿著「可憐ㄟ台灣人」白色T恤聯合質詢， 李中岑說，疫情發生至今，最讓人覺得悲哀的陳情是，長照機構照顧的老人不幸染疫，長照機構的做法，居然是暫停對生活無法自理確診者的照顧。

社會局長陳榮枝說確診者還是由原服務機構服務會有獎勵，未接獲通報有這種情形，查明後若屬實就會對該機構開罰。

李中岑說中央有緊急配套，台南卻把照顧責任往外推並互踢皮球，一位老奶奶裝置人工肛門每天都必須更換，理論上確診者，社會局會轉介衛生局，但實際上長照機構卻是暫停照顧生活無法自理長照者，如果原機構暫停誰接手誰來照顧他們，可以跨區服務確診者，有違規嗎？社會局和衛生局應該要有配套規。？

市長黃偉哲回應， 居家照顧防疫應變作為不是單一縣市的問題，是由中央統一規定，南市府會依中央的規定協調各機構，不會讓長照個案或照顧服務員的服務或權益受損。

社會局與衛生局聯合回應，針對照顧服務員到宅服務卓有績效者發給獎勵部份，照顧服務員若提供居家隔離者或接觸者的長者，可申請「照顧服務員到宅執行嚴重特殊傳染性肺炎防治工作著有績效者發給獎勵」，每服務一人每日獎勵1000元，每日最高獎勵以新台幣3000元為限。

另外，針對長期照顧的個案如經衛生局匡列為居家隔離者或接觸者的照顧需求，南市府也建置高風險及急迫性的居家照顧模式。

首先透過社會局照管中心評估，核定長照需要等級及長期照顧給付額度後，接受「長期照顧申請及給付辦法」照顧組合表B碼的居家服務項目，並以基本身體清潔、基本日常照顧、餐食照顧等。