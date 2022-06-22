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龍崎掩埋場爭議 時力、環團籲黃偉哲讓水保計畫失效

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導
時代力量立委陳椒華今與環保團體舉行記者會。圖／陳椒華辦公室提供
時代力量立委陳椒華今與環保團體舉行記者會。圖／陳椒華辦公室提供

針對龍崎歐欣掩埋場案爭議，2019年2月行政院長蘇貞昌已宣佈經濟部不再展延開發許可，台南市長黃偉哲也宣佈掩埋場址41公頃為暫列自然保護區，朝兼具觀光與文化的方向規畫，同年10月22日黃並批准其水土保持計畫失去效力，代表開發利用許可亦失效，但後續歐欣公司提出反對水保計畫失效訴願。時代力量立委陳椒華今與環保團體舉行記者會指出，高雄行政法院將於下個月宣判，台南市政府、經濟部及退輔會應向法院表達水土保持計畫失效意見。

陳椒華指出，龍崎歐欣場區地下水豐沛，環保團體在鄰近處設置一口監測井，從2019年進行地下水監測至今，證明皆終年有水，地下水位於地表下0公尺至15公尺之間，足證該區域地下水豐沛。況且，該場址已獲台大教授陳文山確認有龍船活動斷層通過，旁邊也有溫泉噴發，根本不適合掩埋廢棄物。

陳椒華表示，因龍崎歐欣案的環評書及水土保持計畫書沒有正確登載該區域有豐沛地下水，所以該案水土保持計畫及環評都應撤銷，請台南市政府、經濟部、退輔會向法院明確表達。

台南市牛埔里前里長陳永和表示，政府說不再執行龍崎掩埋場工程，卻未撤銷龍崎掩埋場許可證，使歐欣公司拿著龍崎掩埋場環評許可證，來向台南市政府提告，如果政府真的不再執行此項工程，那歐欣公司應沒有資格提告台南市政府，「既然中央政府既定政策已不再執行，那地方政府當然也要跟著撤銷掩埋場的水保計畫與施工許可」。

台南市環境保護聯盟前理事長黃安調表示，強烈要求黃偉哲立即取消歐欣公司開發許可證，並宣佈掩埋場現址41公頃場域及週遭355公頃青灰泥岩地質為「惡地質自然保留區」。台南社區大學研究發展學會研究員晁瑞光表示，目前地質公園已經成立，更多證據顯示這裡不能做掩埋場，水土保持工程根本就不需要，而是自然演替最好。請歐欣公司不要再有所期待在此做任何工程，盡快脫手這塊土地。

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉表示，退輔會目前是歐欣的股東，雖然表面說剩下10%的股份，但畢竟當年也是由公轉私，若在未解決環評案之前就甩鍋賣掉股份，不代表就是清白，難道不必檢討？

時代力量台南市安南區市議員參選人陳建大明表示，台南市政府應劃定全區為「龍崎牛埔惡地地質公園」，協同高雄市政府規劃「泥岩惡地地質公園」提報農委會林務局設置「國定地質公園」；時代力量台南市中西北區市議員參選人李冠霖表示，退輔會是歐欣公司的大股東，應該對外說明為什麼如此堅持，背後是不是有什麼利益糾葛？。

台南市長 時代力量

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